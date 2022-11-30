الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«حياة كريمة»: تطوير 43 قرية رئيسية في البحيرة

حياة كريمة
حياة كريمة

كشفت سحر سليمان، عضو بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة البحيرة، عن جهود المؤسسة في المحافظة فضلًا عن تطوير حياة المواطن المصري في كل القطاعات والمجالات.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن حياة كريمة أكبر مشروع قومي يغير وجه الحياة في الريف المصري.

وأضافت سليمان أن جهود المبادرة تتواصل في تحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.

وأشارت إلى أن أعمال المبادرة تتواصل في المحافظة بجميع المشاريع من مدارس ومشروعات صرف وغيرها، من خلال عدد مشروعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه.

وأوضحت أن هذه المشروعات في مراكز دمنهور وكفر الدوار وأبو حمص وحوش عيسى وأبو المطامير ووادي النطرون بإجمالي 43 قرية رئيسية و238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابعا.

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