الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محاضرة تثقيفية بعنوان صعوبات التعلم بقصر ثقافة طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظم قصر ثقافة طنطا التابع لفرع ثقافة الغربية اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022 محاضرة تثقيفية بعنوان «صعوبات التعلم» ألقتها الدكتورة دعاء فتحى مجاور المدرس بكلية التربية قسم صحة نفسية، بحضور عدد من رواد القصر تحت إشراف نجلاء نصر الدين مديرة القصر.

تناولت الدكتورة دعاء فتحى مجاور، الحديث عن صعوبات التعلم حيث تمثل جميع مجالات الحياة وليس فقط التعليم فى المدرسة، كما يمكن أن تؤثر على كيفية تعلم المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة والرياضيات وفى طريقة تعلم مهارات عالية المستوى مثل التنظيم وتخطيط الوقت.
أوضحت مجاور، أن صعوبات التعلم هى التحديات التي تواجه الأطفال ضمن عملية التعليم كالفهم والإدراك والانتباه أو القراءة والكتابة والتهجي أو النطق.

وأشارت أن المتخصصين يقسمون مجالات صعوبات التعلم إلى مجموعتين رئيسيتين أولاً صعوبات التعلم النمائية، وتتعلق بالوظائف الدماغية والعمليات العقلية والمعرفية التى يحتاجها الطفل فى تحصيله الأكاديمي وقد يكون السبب فى حدوثها هو اضطرابات وظيفية تخص الجهاز العصبي المركزى.

ثانياً صعوبات التعلم الأكاديمية وتعنى صعوبات الأداء المدرسي الأكاديمي والتى تتمثل فى القراءة والكتابه والتعبير والحساب وترتبط هذه الصعوبات بصعوبات التعلم النمائية.

كما تناولت الندوة طرق علاج صعوبات التعلم وهى يجب تفهم الوالدين أبعاد المشكلة والتدخل المبكر والتعاون بين المدرسة والعائلة، مع وضع برنامج تعليمى خاص لكل طفل حسب نوع الصعوبة .

محاضرة تثقيفية بعنوان صعوبات التعلم بقصر ثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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