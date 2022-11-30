الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خالد الجندى: فى عهد السيسى لا نسمع عن المشروع إلا وقت افتتاحه

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عصر وضع حجر الأساس للمشاريع المصرية انتهى، والآن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا نسمع عن المشاريع إلا بعد انتهائها وافتتاح الرئيس لها. 

مصر لم تعلن عن صناعة الأنسولين إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منه

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن مصر لم تعلن عن مصنع الأنسولين إلا بعد الانتهاء منه وافتتاح خط جديد لإنتاجه، وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي منه وتصديره للدول الإفريقية، لأن هذا واجب مصر تجاه أشقائها.

وتابع: “بارك الله في رئيسنا الذي شرفنا بحسن الإنجاز وبحسن العمل، وبارك الله في كل يد تصنع المستقبل لأبناء هذا الوطن”.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وجه بضرورة التوسع في إنتاج وتصدير عقار الأنسولين للدول الأفريقية، بعد أن حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الأنسولين محليًا، خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما»، على هامش جولته التفقدية بمصانع شركة المهن الطبية للأدوية، وشركة جنوب مصر للصناعات الدوائية، التابعة لـ«أكديما» للصناعات الدوائية.

خالد الجندي المشاريع صناعة الأنسولين الإكتفاء الذاتي الرئيس عبدالفتاح السيسي عهد

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