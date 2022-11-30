الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الصين تكرم وزير الداخلية بذهبية «سور الصين العظيم»

محمود توفيق
محمود توفيق

لبّت وزارة الداخلية دعوة وزارة الأمن العام الصينية، للمشاركة افتراضيًا فى أعمال المؤتمر الأول لمنتدى تعاون الأمن العام العالمى، والمنعقد بجمهورية الصين الشعبية خلال يومى 29 و30 نوفمبر، تحت شعار «التعاون الأمنى من أجل الازدهار المشترك». 

حضر المنتدى وفود أمنية رفيعة المستوى، لمناقشة تطوير آليات التعاون بين الأطراف الفاعلة، فى مجالات الأمن وإنفاذ القانون بهدف مواجهة التحديات الراهنة، والتعامل مع القضايا الأمنية ذات الأولوية.

وخلال المؤتمر، قامت وزارة الأمن العام الصينية بتكريم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمنحه ميدالية «سور الصين العظيم» الذهبية التى تعد من أرفع الأوسمة الصينية التى تقدم لمسئولين غير صينيين، تقديرًا من الجانب الصيني للعلاقات المصرية- الصينية المتميزة، ولجهود السياسات الأمنية المصرية وعمق علاقات التعاون الأمنى الثنائى، فى مواجهة الجريمة بكافة أشكالها.

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