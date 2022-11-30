الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

النيابة تحقق فى التعدى على شاب بالأسلحة البيضاء بالعاشر

المجنى عليه
المجنى عليه

تباشر جهات التحقيق، بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، تحقيقاتها في واقعة اتهام شاب لثلاثة أشخاص بالاعتداء عليه بالضرب بأسلحة بيضاء في المجاورة الثالثة في دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الهلال الأخضر في مدينة العاشر من رمضان، بوصول المدعو عبدالله سيد سيد فرج، 30 عامًا، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، مصابًا بجرح قطعي بالساق اليمنى.

بالانتقال وسؤال الشاب المجني عليه اتهم كلًا من: عمر م م ق، واثنين آخرين، بالاعتداء عليه بالضرب بأسلحة بيضاء (سنجة– مطواة) بالإضافة إلى حجر كبير الحجم، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية بينهما في نطاق المجاورة الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10957 جنح قسم شرطة أول العاشر من رمضان لسنة 2022.

أسلحة بيضاء مدينة العاشر من رمضان تعدى على شخص - النيابة العامة مباشرة التحقيقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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النيابة تحقق فى التعدى على شاب بالأسلحة البيضاء بالعاشر

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