ندوة لتكريم الكاتب سامي الجمعان بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

عقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، للاحتفال بالدكتور سامي الجمعان، استعدادًا لتكريمه في حفل ختام المهرجان.

أدار المؤتمر الكاتبة شيماء منصور، والتي استهلت كلامها بوصفه كأحد القامات المسرحية الهامة والمؤثرة، حيث له تاريخ طويل فهو ممثل وشاعر وكاتب وداعم لمهرجان شرم الشيخ ومؤسس رابطة الإنتاج العربي المشترك.

وتحدث المخرج مازن الغرباوي، عن دعم دكتور سامي الجمعان، للمهرجان ودوره في دعم الكوادر الشابة، باعتباره أحد مؤسسي ومطوري مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وتحدث الدكتور سامي الجمعان، عن بداياته وحبه للمسرح والفن منذ كان في الـ12 من عمره، سن الثانية عشر وكان يحب الشعر والمسرح وكان يقوم بإخراج وكتابة العديد من الاعمال المسرحية، وبدايته كممثل، وكان أهله يحاولون منعه من ممارسة هوايته فى الكتابة والإخراج والتمثيل المسرحي، وذلك خوفًا على أن يؤثر ذلك على دراسته.

ووصف دكتور سامي الجمعان، مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بأنه الحب والمحبة وكانت بداية تعرفه على المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ والدكتورة انجي البستاوي مدير عام المهرجان.

وتابع أنه تعرف على المهرجان من خلال أصدقائه المسرحيين وهم “عبد الله العابر وفيصل القحطاني والمخرج علي عليان” والذين أوضحوا له أن هناك مهرجان سيبدأ في دورته الأولى بشرم الشيخ ويحتاج أن يفتح آفاق جديدة على العالم العربي، وبالفعل تعرف في ذلك الوقت على المخرج مازن الغرباوي والدكتورة انجي البستاوي والذي يعده أحد أفراد عائلته، موضحا أنه شهد على تطور المهرجان بشكل كبير حتى دورته السابعة التي تقام الآن.

و أوضح ان كل المسرحيين يلجأون إلي مصر فهي تعد منارة المسرحيين فى كل مكان في الوطن العربي، مؤكدا حبه الشديد لمصر وحرصه على حضور مسرحيات تجاريه ومسرحيات من إنتاج مسرح الدولة، وأشار إلى تجاربه في المسرح المصري، فقد كان له تجربة تمثيلية على مسرح السلام، كما شارك في المهرجان التجريبي وكان يلتقي بالاساتذة والأصدقاء المصريين ممن درسوا له بجامعة الملك الفيصل.

وذكر انه حصل على جوائز عدة منها تكريم المملكة العربية السعودية له وحصوله على جائزة الدولة التقديرية وكان متقدم لهذه المسابقة عدد كبير من المسرحيين الكبار ولكن رأت اللجنة أن ملفه الأنسب ليحصل على جائزة الدولة التقديرية، وكذلك حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان الشباب وفي البحرين عام ١٩٩٣.

وأشار إلى دور المخرج مازن الغرباوي في تأسيس رابطة الإنتاج العربي، له أيادي بيضاء على هذه الرابطة، موضحا خطوات المشروع فقد تقدم هو والمخرج مازن الغرباوي بالأوراق الخاصة بالرابطة إلى جامعة الدول العربية وقدما سويا أول إنتاج مشترك وهو عرض "انتحار معلن" وكانت كل تدريبات العرض بتونس وقد عرض بالمهرجان التجريبي وآمن بفكرة الإنتاج المشترك بين الدول العربية كلا من المخرج عصام السيد والمخرج ناصر عبد المنعم والدكتور سامح مهران، وحقق العرض صدى كبير وقدما هو والمخرج مازن الغرباوي عملا اخرا، وهما بصدد التحضير للعمل الثالث.

وأشار خلال حديثه، إلى مشروعه القادم والمهم وهو مسرحة الرموز العربية، واختتمت الندوة بعدة مداخلات من الحضور ومنها مداخلة الفنانة امل الدباس التي وصفت الدكتور سامي الجمعان، بأنه انسان وفنان من طراز رفيع وكذلك اتفق معاها د.مصطفي سليم في هذا الرأى فهو يتمتع بدماسة الخلق والإنسانية.