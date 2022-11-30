الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: قانون التصالح يضمن التوازن بين مصلحة المواطن والقضاء على العشوائيات

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مُشيرًا إلى مساعي الحكومة لغلق هذا الملف ووقف المزيد من النمو العشوائي وغير المخطط، وعلى هذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون إجازة التصالح في مخالفات البناء وتقنين اوضاعها.

وأضاف" نصير" في تصريحات له، أنه وعلى مدار 3أيام ناقش مجلس الشيوخ مشروعين لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ووافق أمس من حيث المبدأ على إجازة التصالح في المخالفات والتعديات البنائية التي يحظر التصالح فيها بعد موافقه مجلس الوزراء ووفقا للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

وأكد وكيل لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، أنه تيسرا على المواطنين نص مشروع القانون على تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها للبت في طلبات التقنين، كما منح نسبة تخفيض 25٪ في حالة السداد الفوري بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء وكذا السداد على أقساط خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وذلك تحفيزا للمواطنين على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح فيها.

وأشار إلي أن التعديلات الجديدة تضمن ضوابط واضحة من خلال الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس معتمد من نقابة المهندسين، فضلا عن إعفاء القرى من المعاينة عند تقديم الطلب بأن يتم الاعتداد به وفق محددات واضحة.

وكشف طارق نصير، أن السيولة المالية المتوقعة في حالة تصالح المواطنين في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم قد تصل إلى تريليون جنيه.

اللواء طارق نصير حماة الوطن مجلس الشيوخ مخالفات البناء الدولة المصرية الحكومة النمو العشوائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

النيابة تحقق فى التعدى على شاب بالأسلحة البيضاء بالعاشر

برلمانى: قانون التصالح يضمن التوازن بين مصلحة المواطن والقضاء على العشوائيات

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات الاستثمار الأجنبى لصناعة التعهيد

عم علياء عامر يكشف حقيقة ما كتبته قبل وفاتها: «عفيفة شريفة»

الصين تكرم وزير الداخلية بذهبية «سور الصين العظيم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى