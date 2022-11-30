المعمل الجنائى: ماس كهربائى وراء حريق شقة بولاق

كشفت المعاينة الأولية لخبراء المعمل الجنائي لحريق اندلع داخل شقة في أحد العقارات السكنية بمنطقة بولاق الدكرور، أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق، مضيفة أن الحريق أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة بولاق الدكرور دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط حريق شقة سكنية ببولاق الدكرور لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.