الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تطوير منظومة الصرف الصحى داخل مركز طهطا ضمن «حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة

نجحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى إعادة الحياة لقرى مركز طهطا، بمحافظة سوهاج، عبر تطوير شبكات الصرف الصحى ومساعدة المرضى والمحتاجين وتوفير الكثير من  الخدمات، لسكان القرى، وكان ذلك بمثابة حلم لدى جميع السكان بعدما عانوا على مدار سنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة لهم داخل قريتهم .

وعملت المبادرة على تطوير وإحلال البنية التحتية داخل القرية، إلى جانب تطوير مركز الشباب وتزويده بالأجهزة الرياضية الحديثة، كما قامت بتطوير الوحدة الصحية وتوفير العلاج  بالمجان لجميع المرضى، إلى جانب ترميم المنازل المتهالكة ورصف الطرق الرئيسية والفرعية داخل مركز طهطا، ولقي ذلك إعجاب الكثير من أهالي المركز .     

فى ذلك السياق؛ قال عصام عبدالفتاح، ٣٢ عامًا، من أهالى إحدى قرى طهطا، إن مبادرة «حياة كريمة» أنقذت أهالى قريته من الموت بسبب انتشار الأمراض الناتجة عن تهالك شبكة الصرف الصحى.

وأضاف «عبدالفتاح»: «فى البداية، وصل فريق ميدانى تابع للمبادرة، وكان أفراده يحملون الكثير من الدفاتر، وأول ما فعلوه هو التحدث مع الأهالى عن احتياجاتهم ومشكلاتهم وأحلامهم، وكانت المشكلة الرئيسية والأكبر هى تهالك شبكة الصرف الصحى».

وواصل: «حققت المبادرة حلم الأهالى فى وقت قياسى، إذ طوّر رجال المبادرة شبكة الصرف الصحى، وبذلك انتهى زمن بِرَك الصرف الصحى، والخوف من اختلاط الصرف بمياه الشرب.. فى الماضى كنا نرى الحشرات فى كل مكان، وكان ذلك يتسبب فى نقل الكثير من الأمراض»، مشيرًا إلى أن المبادرة حلّت مشكلة انتشار القمامة، وعالجت المرضى بشكل مجانًا.

واختتم: «أثق فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأوجّه له الشكر باسم كل أهالى مركز طهطا، فالمبادرة الرئاسية صنعت المستحيل فى وقت قياسى وحققت حلم الكثير من سكان المركز». 

حياة كريمه طهطا مركز الصرف الصحي القرى الخدمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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