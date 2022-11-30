محافظ مطروح يتفقد مخزن المعونة للتقاوى والمواد الغذائية

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الأربعاء مخزن المعونة للتقاوى و المواد الغذائية التابع لجهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة بمنطقة الزويدة بحضور د.على حزين، رئيس الجهاز والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية ومنسق عام مبادرة حياة كريمة بمطروح.

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح إنه تم تخزين نحو 50 طن تقاوى شعير سيتم توزيعها على مزارعي مدن غرب مطروح، إضافة الى أنه تم توزيع 20 طن تقاوى بقري فوكة ورأس الحكمة شرق مطروح.

أعلنت محافظة مطروح في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ استعدادها لموسم زراعة القمح والشعير، حيث أوضح اللواء خالد شعيب أن المستهدف زراعته من القمح بالمحافظة يبلغ (١٨) ألف فدان زراعات مرويه ونحو 10 آلاف فدان قمح من الزراعات المطرية ونحو ٢٠٠ ألف فدان شعير زراعات مطرية، كما تم التنسيق مع وزارة الزراعة لدعم توريد التقاوى بنسبة 50 % للتيسير على المزارعين.

وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح أن كميات تقاوي القمح المطلوبة نحو 150 طن وصل منها ٥٠ طنا بعدد (١٦٦٥) شيكارة زنة (٣٠) كجم.

كما ينتظر توريد الكميات المطلوبة من الشعير قريبا بنحو 250 طنا، وسيتم توزيع تقاوي القمح الشيكارة 30 كجم بسعر 200 جنيه وذلك بعد الدعم من وزارة الزراعة بنسبة 50٪، وشيكارة الشعير (٣٠) كجم بسعر 260 جنيهًا بعد الدعم من وزارة الزراعة بنسبة 50٪ وذلك تيسيرا على المزارعين.

وأكد محافظ مطروح أهمية تحقيق الاستفادة من كميات التقاوى الواردة والمنتقاه لتحقيق الانتاجية المستهدفة وتعريف المزارعين بمناطق توزيعها من خلال مديرية الزراعة والجمعيات الزراعية و فق الضوابط المنظمة.