الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين 2022 وشروط إضافة المواليد

مصر الرقمية للتموين
مصر الرقمية للتموين 2022

يقدم موقع الدستور لمتابعيه كيفية الوصول إلى بوابة مصر الرقمية للتموين 2022 من أجل الحصول على الخدمات التي أصبح يوفرها الموقع المتعلقة بالتموين دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التموين وأدائها، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتلبية الخدمات التي يحتاجها المواطنون بكل سهولة على الإنترنت.

 

بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

تُتيح بوابة مصر الرقمية تنفيذ العديد من الخدمات المتعلقة بالتموين، والبداية بالدخول على الرابط التالي: 
https://digital.gov.eg/categories/5ce6953967c10324bfa190df
 

ويمكن الاستفادة من الخدمات التالية المتاحة على بوابة مصر الرقمية 

تفعيل بطاقة التموين 
إصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة 
إصدار بطاقة تموين جديدة
الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد  الانتقال من محافظة لأخرى 
فصل نفسي وضم أفراد الأسرة 
الاستعلام عن الصرف 
إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا
إضافة صرف تمويني لمستحقي الخبز فقط
إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا 
والإيقاف النفسي من بطاقة التموين
وإيقاف أفراد من على البطاقة التموينية أو إيقاف بطاقة تموينية.
 

تسجيل رقم المحمول لصاحب البطاقة التموينية 

ومن أجل الاستفادة من كافة هذه الخدمات يجب تسجيل رقم الهاتف المحمول لصاحب بطاقة الدعم التمويني، فأي خدمة يتم الدخول على البوابة للحصول عليها يتم طلب كتابة رقم الهاتف وكلمة المرور من أجل استكمال الخدمة.

وفي حالة عدم وجود حساب يتم إنشاء حساب جديد من أجل الاستفادة من هذه الخدمات.

ويزيد البحث بشكل دائم عن خدمات وزارة التموين عبر بوابة مصر الرقمية من أجل إضافة المواليد الجدد للبطاقة وفقًا للشروط التي أعلنتها وزارة التموين.
 

شروط تسجيل المواليد لبطاقة التموين 

– أن يكون الحد الأقصى 4 أفراد لبطاقة التموين وهم كالآتى، زوج وزوجة و2 من الأبناء.
– بطاقة التموين المسجل بها 3 أفراد فقط، هم من يمكنهم إضافة فرد آخر، بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

– أن عم يكون الابن أكبر من عامين.

بطاقة التموين بوابة مصر الرقمية للتموين بوابة مصر الرقمية التموين بطاقة تموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

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