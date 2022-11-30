«ابدأ وازرع».. مبادرات مهمة لـ «حياة كريمة»

أولت القيادة السياسية الحالية، اهتمامًا كبيرًا بإطلاق البرامج الحمائية المختلفة التي تستهدف تطوير المجتمع المصري وكذا تنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جاءت حياة كريمة، على رأس المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1007 مشروعات داخل 54 قرية و88 تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.

ومنذ انطلاق المشروع القومي في عام 2019 وحتى الآن تستكمل محافظات مصر على قدم وساق يوميًا مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير القرى المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يتضمن مشروع "حياة كريمة"، كافة التدخلات التنموية ومشروعات البنية التحتية، التي تستهدف تحسين مستوى وجودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن فى ريف مصر.

تستهدف مشروعات حياة كريمة تطوير أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية من خلال تدخلات تنموية شاملة وتتضمن محور لخلق فرص عمل فى المجتمعات المحلية، من أجل ضمان استدامة التنمية وتحسين الخدمات وتوفيرها فى العديد من القطاعات المهمة التى تهم المواطنين أسوة بما هو موجود فى المدن والمراكز الرئيسية بما يحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين.

مشروع ابدأ

يعد مشروع ابدأ من أبرز المبادرات القومية التي تم إطلاقها في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، وذلك من أجل دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات.

يُعزّز مشروع ابدأ دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات.

تستهدف مبادرة ابدأ توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.

مبادرة ازرع

وعلى صعيد القطاع الزراعي، انطلقت فعاليات مبادرة ازرع للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وجاءت بالشراكة مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ووزارة الزراعة المصرية.

تعمل مبادرة ازرع على مساحة ١٥٠ ألف فدان من محصول القمح، من خلال العمل مع عدد ١٠٠ ألف مزارع، في محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والبحيرة والدقهلية والقليوبية والفيوم.

وتستهدف مبادرة ازرع، التنفيذ فى 300 قرية فى 8 محافظات موزعين ما بين الوجه البحرى والقبلى، منهم 4 فى الوجه البحرى و4 فى القبلى، موضحة أن المبادرة تتميز بتقديم الدعم الفنى لصغار المزارعين من خلال مدارس حقلية ستنفذ بشكل دورى معهم.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.. أبرز مشروعات تحالف المجتمع المدني

تحالف مختلف القوى التنموية والمجتمعية يأتي على رأس أولويات الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وفي إطار دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عقد التحالف الوطني مؤتمرا تحت عنوان: "الحوار الوطني حول منظمات العمل الأهلي والتصدي للقضية السكانية".

جاء المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وذلك بهدف نقل الحوار الوطني إلى النطاق الجماهيري وفتح نقاش موسع في كافة الملفات التي تهم المواطن المصري، بالإضافة إلى مشكلة القضية السكانية وهي من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المصري.

ومن أبرز المشروعات التنموية التي تعتمد على تحالف المجتمع المدني، هو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وهو مشروع ينتهج فكر توجه جديد للتعامل مع القضية السكانية، كما أنه يعمل على 5 برامج وهم تنمية المرأة اجتماعياً واقتصادياً، وتوفير خدمات تنمية الأسرة، والخطاب الديني والإعلامي المستنير، وإصدار حزمة من التشريعات والقوانين.