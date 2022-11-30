الأحد.. انطلاق معرض «إلا أنا» لمناهضة العنف ضد المرأة في بيت السناري

تقيم مكتبة الإسكندرية، معرض "إلا أنا" لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي تنظمه إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار بالتعاون مع قصر البارون، وذلك يوم الأحد 4 ديسمبر 2022، في تمام الخامسة مساء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

من المقرر أن يقام المعرض خلال الفترة من 4 وحتى 8 ديسمبر المقبل، ويتضمن مجموعة من الأعمال الفنية والصور الفوتوغرافية، ويعقد على هامش المعرض سلسلة من المحاضرات، حيث يقدم الدكتور ممدوح فاروق مدير متحف ايمحتب، ندوة عن احترام المرأة في مصر القديمة، ويقدم الدكتور شريف شعبان والأديبة والروائية شيرين سامي، ندوة عن أدب المرأة.. رؤية على الأعمال الدرامية والروائية وعلاقتها بالمرأة.

جدير بالذكر أن المعرض يأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتوضيح دور ومكانة المرأة في الحضارة المصرية القديمة، فقد تمتعت المرأة المصرية في العصر الفرعوني بالكثير من الحقوق، وكانت دائمًا محل احترام وتقدير، حتي أن سيدة العالم القديم المصرية حصلت على مكانه لم تحصل عليها أي امرأة في العالم القديم.



بيت السنارى

يعد من البيوت الأثرية الموجودة في منطقة السيدة زينب، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، و يتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801م؛ فقد أقام فيه عددا من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.

وأدركت المكتبة مدى هذه الأهمية المعمارية والتاريخية لبيت السناري، لذلك عملت على تجهيزه ليكون مركزا ثقافيا وبيتا للعلوم والثقافة والفنون بهدف إحياء المجمع العلمي المصري الذي شهد تأليف موسوعة «وصف مصر» الشهيرة، وهي عبارة عن 20 مجلدًا تمت كتابتها وتجميعها إبان الحملة الفرنسية على مصر.