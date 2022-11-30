مشاركات عربية ودولية على أرض مصرية في مهرجان جنوب سيناء الدولي

على أرض سيناء تاريخ عريق وتراث فريد، وحكايات لاتنتهي، إحتضنتها جبال ساحرة لتحتفظ بها حتى لاتمحوها الأيام، وتظل في ذاكرتها وذاكرة كل من تطأ قدميه أرضها الذهبية.

وكما احتضنت سيناء تاريخها العريق على ذات النهج، يحتضن مهرجان جنوب سيناء الدولي، جميع الوافدين إليه وذلك بمشاركات مصرية، عربية ودولية، من مختلف دول العالم في حلقات تشابكية على أرض الإبداع لجعل سيناء مدينة الثقافة والفنون.

فبمشاركة 15 دولة دولية وعربية تنطلق النسخة الأولى من مهرجان جنوب سيناء الدولي باستضافة عروض فنية ومسرحية وتراثية من الجزائر، الأردن، الإمارات، السودان، العراق، لبنان، المغرب، عمان، فلسطين، تونس، اليمن، أمريكا، بلجيكا، روسيا، وأوكرانيا

أمين عام المهرجان.. فعاليات المهرجان ممزوجة بطبيعة سيناء

قالت الفنانة وفاء الحكيم، أمين عام المهرجان ونائب رئيس المجلس الأعلى للمهرجان إنه آن الأوان بأن نشجع هذه المنطقة البكر التي تمتلك من العوامل التي منحها الله لها ولا يوجد لها مثيل، نظرا لتنوع سياحتها التي تجذب السياحة الداخلية والخارجية ولا تستطيع أن تُنسى من ذاكره كل من يأتي إلى أرض سيناء الذهبية من مصريين أو أجانب.

وأضافت الحكيم أن سياحة المهرجانات والمؤتمرات هي السياحة المنعشة لمقومات سيناء المتنوعة، ولهذا فإن مهرجان جنوب سيناء الدولي في نسخته الأولى يتميز بتنوع فعلياته والتي تخدم كافة العوامل السينائية من خلال فعلياته الثقافية، التراثية، البيئية، وتقديم رسائل ممزوجة بالعروض الغنائية الاستعراضية وعروض الأفلام المستلهمة من طبيعة سيناء بفنون الفنانين الموهوبين.

مؤسس المهرجان: نرحب بكل العروض العربية والدولية

من جانبه قال كريم نوار، رئيس ومؤسس المهرجان، إن سيناء هي المفتاح لموقع مصر العالمي، وهي وجهه إتصال بين المشرق والمغرب العربي.

واصل نوار، أن إدارة المهرجان حرصت أن تكون المحتضن لمختلف المواهب والقدرات الشبابية المصرية، العربية والدولية لتتواصل جميعها على أرض سيناء تلك الأرض المحتضنة لمختلف الثقافات والمتوحدة على شعور واحد في حب هذه الأرض الذهبية.

وأعرب مؤسس المهرجان عن سعادته وفخره باستضافة كل العروض الفنية والمسرحية والمشتركين الأجانب الوافدين من خارج مصر في حب مصر وهذا سيضيف إثراء متميز متضافر الجهود لمهرجان جنوب سيناء الدولي في نسخته الأولى.

وذكر نوار، أن من المشاركات فرقة كنعان من فلسطين، فرقة الأوبرا المصرية بعرض الجبتانا لمناضل عنتر، وفرقة المهابيش وفرقة معان من الأردن، وعرض جحا من تونس، وغيرها من الفرق الفنية والاستعراضية المشاركة في مختلف فعاليات المهرجان.

وواصل، أن العروض الفنية المشاركة ستجمع بين الفنون والاستعراض والتراث والمسرح وغيرها من الفنون التي تلمع على أرض سيناء، وتحقيق الأخوة مع إشقاءنا العرب والصداقة مع شعوب العالم.

وأوضح أن هناك مشاركات فردية عربية وأجنبية في مختلف فعاليات المهرجان ومسابقاته الرياضية والفنية ومبادرات البيئية لتحقيق هدف المهرجان وخلق حلقة تواصل بين جميع الجنسيات على أرض مصر الذهبية.

ووعد رئيس المهرجان أهل سيناء بمهرجان يحافظ على هوية سيناء النقية ويعمق من ثقافتها المتأصلة ويعلي من مكانة سيناء خارجيا أكثر وأكثر، كونها المقصد السياحي الأهم داخليا وخارجيا والجاذب لمختلف الوفود السياحية.

فمهرجان جنوب سيناء الدولي في نسخته الأولى ينطلق من يوم ٢٠ إلى يوم ٢٨ من شهر ديسمبر المقبل بين مدينتي شرم الشيخ، ودهب، بتنظيم مؤسسة شريان النيل للتنمية، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الإجتماعي، وزارة السياحة والآثار، محافظة جنوب سيناء، الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وشركة مصر للطيران، ومؤسسة بهية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.