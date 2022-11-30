إصابة 3 طلاب في حادث تصادم بين ميكروباص ودراجة نارية بالمنيا

أصيب 3 طلاب إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص بدراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع “مصر ـ أسوان” وتم نقل المصابين لمستشفي المنيا العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، فر قائدها هاربا، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية،، بطريق مصر أسوان الزراعي السريع بالقرب من قرية أتليدم، مما أسفر عن إصابة 3 طلاب هم: محمد أمام 16 عاما، علي مصطفي 17 عاما، حمدي سمير 18 عاما، بسحجات وكدمات واشتباه إرتجاج، ويقيمون بقرية السرو بمركز أبوقرقاص وتم نقلهم لمستشفي المنيا العام لتلقي العلاج.

وأفادت التحريات الأولية بوقوع الحادث بسبب السرعة، وتم التحفظ علي الدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط سائق السيارة الميكروباص الهارب.