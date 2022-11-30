الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يتابع خطوات توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

السيسي
السيسي

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوات توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليًا بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية، ومن خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها، من منظور إنساني وأخلاقي وديني.

ولفت الرئيس السيسي إلى الأخذ في الاعتبار إمكانية تطوير المجمع الصناعي ليصبح مركزًا إقليميًا لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة من منظور احترام وصون حقوق الإنسان، على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

«ابدأ وازرع».. مبادرات مهمة لـ «حياة كريمة»

عم علياء عامر يكشف حقيقة ما كتبته قبل وفاتها: «عفيفة شريفة»

الرئيس السيسى يوجه بالإسراع فى تصنيع الأجهزة التعويضية محليًا بغض النظر عن التكاليف

هل تساهم زيارة ماكرون لواشنطن في حل الخلافات الأوروبية - الأمريكية؟

بعد ارتفاع قياسى.. تراجع أسعار الذهب مع الإقبال على البيع لجنى الأرباح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى