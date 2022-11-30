الرئيس السيسى يتابع خطوات توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوات توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليًا بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية، ومن خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها، من منظور إنساني وأخلاقي وديني.

ولفت الرئيس السيسي إلى الأخذ في الاعتبار إمكانية تطوير المجمع الصناعي ليصبح مركزًا إقليميًا لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة من منظور احترام وصون حقوق الإنسان، على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب.