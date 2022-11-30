الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ممارسو الرياضة: الملاعب المفتوحة تجربة جديدة نتمنى تعميمها

ملعب الاسكندرية الرياضي
ملعب الاسكندرية الرياضي

تجربة جديدة تعيشها محافظة الإسكندرية لتشجيع الشباب وتحفيزهم وبناء قدراتهم الرياضية وصقى مواهبهم وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذا لرؤيته في اهتمام بجيل المستقبل، لتفتتح محافظة الاسكندرية ملعب رياضي مفتوح بطريق الكورنيش، دون اي مقابل مادي لاستقبال هواه وممارسي الرياضة في مساحة رياضية مجهزة بافضل المعدات واحدث الاجهزة.

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ممارسو الرياضة: الملعب المجاني فرصة لا بد من استغلالها وتعميمها

عقب اسبوع من الإفتتاح، قال احمد نادر، أحد ممارسين الرياضة إن هذه الفكره عبقرية التنفيذ -كما وصفها- فاهتمام توفير مساحة رياضية مجانية ستشجع كل فرق الرياضة في التواجد والالتقاء معا في هذه المساحة المشتركة.

واصل أحمد الأمير، احد ممارسي الرياضة، ان مثل هذه المساحات المفتوحة هي فرصه لابد من استغلالها وان تلقى اهتمام من الشباب، خاصة بعد غلاء اشتراكات صالات الألعاب الخاصة والتي تصل لحد الآلاف، ولكن هذه المساحة الرياضية مجانية وفي منطقة مميزة على كورنيش الإسكندرية.

واشاد محمد عرفان، احد ممارسي الرياضة، ان الادوات المزود بها المساحة الرياضية المفتوحة هي اساسية يستطيع اي لاعب رياضة استغلالها رياضيا جيدا، واكد على اهمية الحفاظ على هذه المساحة لتكون تجربة ناجحة وليس كما حدث في المساحة السابقة بمنطقة استانلي التي عانت الاهمال.

وطالبت ليلى مصطفى، احدى ممارسي الرياضة  بتعميم هذه المساحات الرياضية المجانية والحفاظ عليها وتوفير ايضا مدربين تبع الشباب والرياضة لتكون منطقة جذب رياضي تحقق الهدف المرجو منها.

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محافظ الاسكندرية: الملاعب الرياضية المفتوحة سيتم تعميمها في اكثر من منطقة

من جانبه، قال اللواء محمد الشريف إن الملعب الذي تم افتتاحه اليوم عبارة عن صالة رياضية في الهواء الطلق مفتوحة علي مدار اليوم للشباب بدون أي مقابل مادي بحيث يمكن لأي شاب يرغب في ممارسة الرياضة الدخول وممارسة رياضته المفضلة علي أحدث الأجهزة .

أضاف الشريف أن هذه المنطقة الرياضية  ضمن سلسلة مناطق أخري سيتم إنشائها  بالتعاون مع المجتمع المدني علي طول طريق الكورنيش برعاية المنطقة الشمالية العسكرية، علاوة على ان هذه الملاعب مزودة بالأجهزه الرياضية ويتم تأمينها، وصيانتها وتعقيمها، ونظافتها بشكل يومي عن طريق شركات متخصصة حفاظا علي صحة وسلامة الشباب .

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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