الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أبرزها شكل المقبض والفوانيس.. نصائح هامة عند شراء سيارة مستعملة

شراء سيارة مستعملة
شراء سيارة مستعملة

قدم معتز عاطف، خبير السيارات، عدة نصائح هامة في حالة شراء سيارة مستعملة، لافتاً إلى أن أول سؤال للبائع هل هو المالك الأول للسيارة أم اشتراها من شخص آخر.

وقال عاطف، إن عملية شراء سياره مستعملة تكاد تكون مجازفة بالمبلغ المالي الذي سيدفع فيها، لكن لابد من وضع شروط بين البائع والمشتري لكي يتم الاتفاق عليها من خلال أسئلة واضحة يتم طرحها من المشتري للبائع أولا.

وكشف خبير السيارات عن أهم العوامل التي تكشف أن السياراة استهلكت أو أن حالتها جيدة ويمكن شرائها، وقال إن هناك العديد من العوامل الظاهرية التي توضح حالة السيارة ممتازة أم بها مشكلة، ومنها على سبيل المثال شكل مقبض الفتيس أو عجلة القيادة إذا ظهر عليهما تآكل، أيضا مقابض الأبواب من الداخل، كذلك حالة هبوط فرش السيارة "الصالون"، بالإضافة إلى أن زجاج السيارة والفوانيس يتم صنفرتها والدواسة تكون في حالة متهالكة.

وأوضح خبير السيارات، أن معظم مشاكل السيارات تكون في الساشي،  فمثلا تكون بعض السيارات قد تعرضت لحادث ويتم لحام الشاسيه، مضيفا أن التوكيلات الخاصة بالسيارات توضح عدد الكيلومترات الحقيقية التي قطعتها السيارات.

 

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