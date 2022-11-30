ليست القاهرة فقط.. طفرة تشهدها ربوع مصر فى إنشاء المدن الجديدة

تتوسع مصر في إنشاء عدد من المدن الجديدة في جميع ربوع الجمهورية بكل محافظاتها، ولا تقتصر على القاهرة العاصمة فقط.

نكشف في التقرير التالي بعضًا من تلك المدن الجديدة الذي بدأ العمل بها وما زال مستمرًا على قدم وساق لتكون مراكز متقدمة متحضرة لمفهوم المدينة.

مدينة أبوقير الجديدة: أُولى مدن الجيل الخامس بمصر

تعتبر مدينة أبوقير الجديدة هي أُولى مدن الجيل الخامس، وقد تم البدء في تشييدها في مصر لكي تصبح المدينة أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر الأبيض المتوسط.

ويأتي الهدف الأساسي وراء مدينة أبوقير الجديدة بأن تكون مدينة استثمارية تجارية بحتة، تضم أكبر ميناءٍ بحري على السواحل الشمالية، فضلًا عن الأبراج الشاهقة والمنطقة المفتوحة على غرار مدن دبي الحديثة.

مدينة أبو قير الجديدة

ما هو موقع مدينة أبوقير الجديدة؟

ومن المقرر إنشاء مدينة أبوقير الجديدة داخل مياه البحر المتوسط في الاتجاه الشرقي لمدينة الإسكندرية، ولتكون مجاورةً بذلك لمدينتي أبوقير والمعمورة.

ويأتي فيها عدد من المشروعات بينها إعداد أكبر شاطئ على سواحل مدينة الإسكندرية الشرقية على مساحة 385 فدانًا، وإنشاء حاجز صد الأمواج بطول 9 كم، وبناء ميناء أبوقير الجديد على مساحة 985 فدانًا، وحفر حوض الميناء البحري الجديد وتمهيد رصيف ميناء أبوقير، وتجهيز ممر الميناء الملاحي لاستقبال السفن.

مدينة أسيوط الجديدة

تعتبر مدينة أسيوط الجديدة هي إحدى مدن الجيل الثالث التي أنشئت بهدف تقليل الكثافة داخل إقليم محافظة أسيوط، من خلال إعادة توزيع السكان بين المدينتين، وتحسين جودة المعيشة المرافقة لهم.

وتضم أسيوط العديد من فرص العمل التي تحفز المواطنين على الهجرة إليها، بالإضافة إلى ذلك هي تضم أيضًا المشروعات الضخمة التي على رأسها قناطر أسيوط الجديدة، حيث تجذب الاستثمارات والسياحة بشكل كبير إلى المدينة.

مدينة أسيوط الجديدة

وتقع أسيوط الجديدة في الجهة الشرقية من نهر النيل، على طريق القاهرة – سوهاج الصحراوي مباشرةً، كما تبعد مسافة 20 كم عن محافظة أسيوط.

وتعد قناطر أسيوط الجديدة من أهم المشاريع التنموية بعد مشروع السد العالي، نظرًا لما تسهم به في تحسين الري بنسبة 20% من الرقعة الزراعية في مصر، التي تنتشر في كلٍ من المحافظات الآتية:

وتحتوي المدينة على المرافق المتكاملة من: (مياه – كهرباء – صرف صحي – طرق – اتصالات)، منطقة تكنولوجية، ومولات تجارية، ومدارس تعليمية، وجامعات خاصة، وسجل مدني وغيرها من المؤسسات الحيوية الهامة.

مدينة بورسعيد الجديدة

تسمى المدينة المليونية الجديدة التى ستقام شرق بورسعيد وهي معروفة في ذات الوقت باسم "بور سعيد الجديدة" وهي أول مدينة مليونية في سيناء، تم إنشاؤها في الآونة الأخيرة بهدف تخفيف الكثافة السكانية عن المناطق المزدحمة بالسكان، وتوفير 185 ألف فرصة عمل دائمة للشباب، كما أنها تهدف إلى مواكبة الحداثة في النظم الإلكترونية المتطورة بالخدمات المقدمة للسكان.

مدينة بورسعيد الجديدة

وجرى تخطيط المدينة لتصبح مدينة سياحية عالمية، وتتكون من 6 قطاعات عمرانية و12 حيًا سكنيًا، كما تبلغ مساحة المدينة 19 ألف فدان على ساحل شرق بورسعيد، وتحتوي على أكبر مدينة صناعية ومناطق لوجيستية، كما تضم أكبر منطقة للمزارع السمكية، وهي تحتوي كذلك على أكثر من 4000 وحدة سكن اجتماعي.

وجرى تنفيذ 4340 وحدة بمساكن بورسعيد الجديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، والحي السكني بالمدينة يضم 418 عمارة سكنية، أرضي + أربع أدوار، بإجمالي 8360 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا للوحدة، ومن المقرر أن يضم وحدة صحية، وحدائق عامة، ومدارس، ومركز ثقافي، ووحدات تجارية، ومكتب بريد، وكنيسة، ومسجد، كما تم البدء في تنفيذ 5000 وحدة منها.

محافظة دمياط الجديدة

محافظة دمياط الجديدة هي مدينة عالمية متكاملة، تشتهر بشوارعها الواسعة المليئة بالأشجار والمساحات الخضراء؛ وقد تحولت هذه المدينة إلى منطقة جذب سياحي هامة، إذ شهدت إنجازًا عملاقًا في مجال التطوير من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مدينة دمياط الجديدة

وتتنوع أنواع العقارات الموجودة بهذه المدينة، ويبلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذة بها 62918 وحدة، بما في ذلك شقق الإسكان الاجتماعي بدمياط الجديدة، كما يوجد في دمياط الجديدة جميع الخدمات التي تجعل منها مدينة متكاملة، كما أنها تصلح للسكن طوال العام أو لقضاء عطلة الصيف بها.

في الوقت نفسه قُسمت مدينة دمياط الجديدة لتحتوي على مناطق سكنية وخدمية، إلى جانب المناطق الصناعية والترفيهية، حيث تبلغ مساحة الكتلة العمرانية للمدينة حوالي سبعة آلاف فدان لتستوعب قرابة الـ 500 ألف نسمة، وذلك بحلول عام 2027.

وبها العديد من الفنادق، هايبر ماركت، قصر الثقافة، نوادي رياضية ومراكز شباب، مستشفيات ووحدات إسعاف، والبنوك، وجامعات ومعاهد، وشواطئ ومتنزهات، وتبلغ مساحة مدينة دمياط الجديدة 12798.31 فدان، وتمتد بطول 9 كيلومترات على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

كما تم إطلاق عدد من المدن الجديدة أو مدن الجيل الرابع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من بينهم (العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وسوهاج الجديدة وتوشكى الجديدة ومدينة الجلالة العالمية) وغيرهم من المدن المثالية التي تم بناؤها لإحداث طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري.