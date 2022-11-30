الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مجلس جامعة الأزهر يكرم أحمد عمر هاشم: «حارس السنة النبوية»

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر يكرم أحمد عمر هاشم

كرَّم مجلس جامعة الأزهر، برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس جامعة الأزهر الأسبق؛ لجهوده في خدمة الدعوة الإسلامية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تكريم القامات العلمية الكبيرة في مختلف المجالات العلمية والبحثية بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وأكد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن مجلس الجامعة يسعد بتكريم الدكتور أحمد عمر هاشم، خاصة أنه من العلماء المشهود لهم في مجال علم الحديث، والذين لهم بصمات واضحة في نشر العلم ونفع البشرية.

واختص الأزهر بنجوم زاهرة أثرت في مشارق الأرض ومغاربها فأكرمها الله ببركة العمر وطيب الذكر، ومنهم عالمنا الجليل الذي اشتهر بنبوغه منذ صغره؛ ففاق أقرانه فصار خطيبًا مفوهًا، وشاعرًا متميزًا، وعالمًا متفردًا ذاعت مؤلفاته؛ فتناقلها طلاب العلم حول العالم، وشغل عديدا من المناصب، فكان رئيسًا للجنة الدينية بمجلس الشعب، ورئيسًا لجامعة الأزهر، وعضوًا بمجمع البحوث الإسلامية، وعضوًا بهيئة كبار العلماء، ونال عددًا من التكريمات، التي نحسبها قليلة في حقه لما أداه في خدمة العلم والأزهر الشريف.

مجلس جامعة الأزهر يكرم أحمد عمر هاشم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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