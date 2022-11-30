الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بنياحة القديس غريغوريوس العجايبى

الكنيسة
الكنيسة

تُحيي الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، تذكار نياحة القديس غريغوريوس العجايبى.

وقال كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار» الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا ويحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إنه في مثل هذا اليوم من سنة 270 ميلادية تنيح القديس غريغوريوس العجائبي ، أسقف قيصرية الجديدة ببلاد الروم وهي المدينة التي ولد بها من أبوين غنيين وثنيين ، وقد تعلم منذ صغره الحكمة والفلسفة حتى فاق كثيرين من أترابه ، ثم رحل إلى بيروت فدرس العلوم اليونانية واللاتينية.

ومن هناك مضي إلى قيصرية فلسطين حيث كان العلامة أوريجانوس ، فدرس عليه الفلسفة المسيحية ، ثم تعلم اللاهوت وتفسير الكتب المقدسة ، وقصد مدينة الإسكندرية سنة 235 ميلادية حيث اكمل دراسة ما كان ينقصه من العلوم ، وعاد إلى بلدته سنة 237 ميلادية ، وفي سنة 239 اصطبغ بالمعمودية المقدسة واصبح مسيحيا.

 وإذ تيقن زوال هذا العالم ودوام مملكة السماء، وجه كل اهتمامه إلى العمل علي خلاص نفسه، ولما علم أن أسقف بلدته يجد في طلبه لمساعدته في أعمال الأسقفية، هرب إلى البرية وتفرغ للصلوات والعبادات الكثيرة لانصرافه عن العالم وأمجاده الباطلة ، ولما تنيح هذا الأسقف طلبوه لتعيينه خلفا له فلم يعرفوا له مكانا ، وحدث بينما كان الشعب مجتمعا مع القديس غريغوريوس الثاؤلوغوس ، إذ سمعوا صوتا يقول اطلبوا غريغوريوس السائح وأقيموه عليكم أسقفا ، فأرسلوا من يبحث عنه في البراري والجبال ، وإذ لم يعثروا عليه قر رأيهم إن يأخذوا إنجيلا ويصلوا عليه صلاة التكريس ، كأنه حاضر ، ويدعونه غريغوريوس ، لان اسمه السابق كان ثاؤدورس ، ففعلوا هكذا وقام بهذه الصلاة القديس غريغوريوس الثاؤلوغوس.

فظهر ملاك الرب لهذا القديس في القفار قائلا له: "قم اذهب إلى بلدك فقد كرسوك أسقفا عليها، ولا تستعف من ذلك لأنه من الله، فلم يتردد في الأمر وقام لوقته ونزل من الجبل وأتي إلى بلدته، فخرج الشعب للقائه بكرامة عظيمة وكملوا تكريسه سنة 244 ميلادية، وقد اظهر الله علي يديه آيات وعجائب كثيرة حتى سمي بالعجائبي.

ومن تلك العجائب أنه كان لأخوين بحيرة يحصلان منها علي مقدار كبير من السمك، وقد وقع بينهما خلاف، إذ كان كل منهما يدعي ملكيتها له، ولما لم يتفقا ذهبا إلى هذا الاب ليفصل لهما في الأمر، فحكم إن يقسم محصولها مناصفة بينهما، وإذ لم يقبلا حكمه، طلب من الله فجف ماء البحيرة، وصارت أرضا صالحة للزراعة، وذاع صيت الآيات والعجائب التي كان يصنعها إلى جميع أقطار الأرض، ولما اكمل سعيه تنيح بسلام. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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