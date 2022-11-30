ضبط 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية خلال 24 ساعة

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 6 قضايا.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 38 قضية، وتحرير 1689 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 274 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.