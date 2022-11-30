«الطباعة والتغليف»: الانتهاء من استراتيجية تطوير القطاع واعتمادها نهاية 2022

انعقدت الجمعية العمومية العادية لغرفة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، لاعتماد ميزانية مجلس الإدارة السابق وإخلاء طرفه وتعيين مراقب الحسابات، وجرت عمليات تسجيل الشركات في الساعة الحادية عشر صباحاً، وجرى اعتماد تقرير مراجع الحسابات واعتماد تجديد مراقب الحسابات للمجلس السابق.

وقال المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة الطباعة خلال انعقاد الجمعية العمومية، إن عمومية غرفة صناعة الطباعة والتغليف انعقدت وفق قانون 70 لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، وأنها أول غرفة عقدت جمعيتها وفقاً للقانون الجديد.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تحديث استراتيجية تنمية قطاع الطباعة والتغليف ويجرى اعتمادها آخر 2022، والتي جرى العمل عليها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع عدد من الجهات مثل مركز تحديث الصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لتفعيل هذه الاستراتيجية وتحقيق أقصى استفادة منها لأعضاء الغرفة.

وكشف إلياس عن الانتهاء من برنامج تدريبي للشركات الأعضاء في غرفة صناعة الطباعة والتغليف، مشيرا إلي تجهيز خطة لتدريب الأفراد الخريجين من المدارس العاملة في هذا القطاع ودعم هؤلاء الأفراد بتدريب إضافي.

وأعلن عن الانتهاء من تدشين فرع جديد لغرفة الطباعة والتغليف في محافظة الإسكندرية لحل مشكلات ودعم المصانع في محافظة الإسكندرية والوجه البحري ، ليكون الفرع همزة الوصل بين الأعضاء والمقر الرئيسي إلي القاهرة.

وقال رئيس غرفة الطباعة، إن الاستراتيجية تتضمن الفرص الواعدة المتاحة في القطاع، والتكلفة الاستثمارية لكل مشروع، وكيفية استفادة الشركات من هذه الفرص الاستثمارية، والتي من أبرزها مجالات التغليف المرن، والتعبئة والتغليف، وعلب الكرتون وكذلك تحديث خطوط إنتاج وماكينات مطابع الكتاب بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع التصدير.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تشمل على آليات تقنين أوضاع المنشآت غير الرسمية وضمها للمنظومة الرسمية، وهو الأمر الذي يساهم في تحقيق أكبر استفادة لهذه المنشآت والدولة على السواء، إضافة إلى مساندة الشركات على تنمية أعمالها.