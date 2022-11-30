الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

«سيدتى الجميلة» تعيد أحمد السقا لخشبة المسرح بعد غياب 19 عامًا (صور)

بوستر مسرحية سيدتى
بوستر مسرحية سيدتى الجميلة

يعود النجم أحمد السقا للوقوف على خشبة المسرح مجدداً بعد غياب دام 19 عاماً وتحديداً من تقديمه مسرحية "كده أوكيه" عام 2003، حيث يستعد السقا لعرض مسرحية "سيدتى الجميلة" في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية بدءًا من يوم 6 ديسمبر المقبل وحتى يوم 10 من نفس الشهر، وذلك بعدما انتهى من البروفات التي أجراها على مدار الأسابيع الماضية.

واختار أحمد السقا أن تكون عودته إلى المسرح من خلال "سيدتى الجميلة" التى تعد من أيقونات المسرح المصرى، وهى إحدى روائع الكاتب المسرحى العالمى برنارد شو، وقدمها فؤاد المهندس وشويكار سابقاً عام 1969، فيما يعيد السقا تقديمها مرة أخرى برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وكتب لها المعالجة الدرامية أيمن بهجت قمر ومن إخراج حسن عبدالسلام.

كان آخر أعمال أحمد السقا على خشبة المسرح "كده أوكيه" تأليف أحمد عفيفى وإخراج سمير العصفورى وشارك في بطولتها منى زكى هانى رمزى، ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، وسمية الخشاب التي شاركت في العروض الأخيرة بدلاً من ياسمين عبدالعزيز، تم عرض المسرحية لأكثر من 5 سنوات.

يذكر أن النجم أحمد السقا شارك مؤخراً في جلسة حوارية على هامش الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي أقيمت في شهر نوفمبر الجارى، وتحدث خلال الجلية عن تجربته ومحطاته الفنية التي مر بها في طريق نجوميته، كما حرض السقا على زيارة أحد مراكز أصحاب الهمم على هامش مشاركته المعرض، وقدم وا تدريبية لأبناء المركز، ومنح الطلبة مجموعة من التدريبات والفنون القتالية التي تساعدهم في حماية أنفسهم.

وينتظر أحمد السقا، عرض فيلم "السرب"، الذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة ومقرر عرضه في السينمات قريباً، ويشارك في بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبدالمغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

أحمد السقا مسرحية سيدتي الجميلة العرض المسرحي تفاصيل مسرحية سيدتى الجميلة عودة احمد السقا للمسرح

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