القوات المسلحة تنظم احتفالية لحصول كلية القادة والأركان على اعتماد ضمان جودة التعليم

نظمت القوات المسلحة احتفالية لتسليم شهادات اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لكلية القادة والأركان، والتى جاءت تتويجًا لاهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن ورفع رايته خفاقة فى كل المحافل الإقليمية والدولية.

وبدأت مراسم الاحتفال بعرض تقديمى تناول نبذة عن تاريخ كلية القادة والأركان، وألقى اللواء أ.ح أحمد محمود صفى الدين مدير كلية القادة والأركان كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن كلية القادة والأركان صرح تعليمى عريق يتمتع بالأصالة والتاريخ الممتد منذ عام 1825، وتواصل دورها لإعداد أجيال جديدة من القادة قادرة على تحمل المسئولية متبعة أحدث طرق التعليم الحديثة، واتخاذ كل المعايير لصالح جودة العملية التعليمية، موضحًا الدعم الدائم والمستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية، والاعتماد على أحدث الأساليب العلمية المتطورة التى تسهم فى الارتقاء بالمستوى العلمي للدارسين فى كل المراحل والأنشطة الدراسية.

وفى نهاية الاحتفال، تم منح شهادات اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للكلية، وتسليم درع الكلية لرئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتقاط صورة تذكارية جماعية.

حضر مراسم تسليم شهادات الاعتماد اللواء أ.ح رفيق رأفت عرفات مساعد وزير الدفاع للتدريب، وعدد من قادة القوات المسلحة، وممثلو الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.