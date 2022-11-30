الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مكتبة الإسكندرية تنظم دورة «الإعداد والتقديم الإذاعي» للشباب بقصر خديجة

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قصر الأميرة خديجة بحلوان، دورة عن (فنون إعداد البرامج الإذاعية وقواعد الكتابة الإذاعية)، في الفترة من 4 ديسمبر وحتى 25 ديسمبر بواقع 4 محاضرات تُعقد الأحد من كل أسبوع.

تهدف الدورة إلى تدريب المشتركين على فنون إعداد البرامج الإذاعية وقواعد الكتابة الإذاعية وكيفية كتابة النص والسمات المعاصرة للبرامج الإذاعية، هذا بالإضافة إلى الخطوات العلمية في إعداد البرامج ووضع قالب فني للبرنامج مشتملًا على المقدمة الإذاعية وصياغة الأسئلة، بالإضافة إلى كيفية إعداد مذيع الراديو والتعامل من خلف الميكروفون، والتلوين الصوتي وتنظيم النفس والتعامل مع الجمهور على الهواء مباشرة.

تقوم بالتدريب ريهام عبد المنعم، المذيعة ومديرة برامج راديو عرب دبلن إيرلندا، والدورة متاحة لسن 16 فيما فوق.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة، بالتعاون مع الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية TWAS-AREP ورشة عمل عبر الإنترنت بعنوان «التنوع البيولوجي من أجل نظم غذائية مستدامة في المنطقة العربية» وذلك يومي 13-14 ديسمبر 2022م.

تهدف ورشة العمل إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المنطقة العربية فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي وأهميته للأنظمة والأغذية، التنوع البيولوجي الزراعي والنظم الغذائية في المنطقة العربية، التقنيات الجديدة التي تدعم الزراعة المستدامة. كما ستناقش الورشة أهمية التعليم من أجل التنمية المستدامة، والتحديات الإقليمية التي تواجهها الدول النامية في هذا الصدد، وخاصةً تلك التحديات التي يفرضها تغير المناخ على المنطقة العربية، كما ستتناول الورشة الجهود البحثية التي يمكن أن تبذلها الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

تُعقد ورشة العمل في إطار برنامج تدريب العلماء الشباب؛ لتزويدهم بالمهارات اللازمة للارتقاء بحياتهم المهنية، وتحقيق أهدافهم المهنية، وستتيح للباحثين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا فرصةً للتواصل مع الخبراء والباحثين من البلدان المختلفة المشاركة.
 

مكتبة الاسكندرية قصر الأميرة خديجة فنون إعداد البرامج الإذاعية كتابة النص دورة تدريبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

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