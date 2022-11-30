الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسامة ربيع: قناة السويس تقترب من تحقيق 7.8 مليار دولار إيرادات بنهاية 2022

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفد سفراء دول أمريكا اللاتينية، برئاسة السفير جوزيه أوكتافيو فيلانوفا، سفير المكسيك وعميد السلك الدبلوماسي اللاتيني، يرافقه السفير حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية، بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية.

تأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الخارجية، وتهدف إلى التعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التنموية لقناة السويس.

ضم الوفد سفراء وقائمين بعمل سفير من ١١ دولة شملت المكسيك وبنما والأرجنتين وفنزويلا وشيلي وكوبا وبيرو وجواتيمالا وبوليفيا والدومينيكان والإكوادور.

في بداية الزيارة، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد الدبلوماسي في هيئة قناة السويس، وأعرب عن سعادته بتواجد هذه الكوكبة من سفراء الدول الصديقة في أمريكا اللاتينية، مؤكدا على الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها قناة السويس على الصعيد الدولي كمحور رئيسي لدعم التجارة العالمية.

وشدد رئيس الهيئة على أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا نحو تنمية منطقة القناة وتعمير سيناء من خلال حزمة من المشروعات التنموية العملاقة جاء في مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة كقاطرة للمشروعات العملاقة، تلاها طفرة في مشروعات تطوير البنية التحتية من خلال ٦ أنفاق عملاقة أسفل القناة، و٥ كباري عائمة ومرفق المعديات للربط بين ضفتي القناة.

وأوضح الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تعكف على تنفيذ مشروع تنموي مستدام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهمورية بتطوير بحيرة البردويل وتنمية سيناء واستعادة النظام البيئي بهما من خلال مبادرة واعدة تستهدف تنمية سيناء، وزيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك من ٤ آلاف طن إلى ١١ ألف طن.

ثم استعرض رئيس الهيئة تطور معدلات عبور السفن بالقناة خلال الآونة الأخيرة والذي شهد ارتفاعا ملحوظا على صعيد أعداد وحمولات السفن العابرة وحصيلة الإيرادات المحققة خلال العام المالي المنصرم ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، كما كشف الفريق ربيع عن ما تشير إليه إحصائيات الملاحة خلال العام الميلادي الجاري من توقعات تحقيق طفرة غير مسبوقة في الإيرادات السنوية تصل لنحو 7.8 مليار دولار بنهاية 2022.

وشدد الفريق ربيع على حرص الهيئة على تعزيز دورها في خدمة مجتمع الملاحة العالمي والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية رغم الأزمات العالمية المتتالية، لافتا في هذا الصدد إلى ما اتخذته الهيئة من إجراءات وما انتهجته من سياسات أتاحت التعامل بمرونة مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد"covid _19"، كما تطرق إلى جهود الهيئة في تعويم وإنقاذ سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN باستحداث استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري لأول مرة وهو ما حظى بالعديد من الإشادات الدولية.

وأشار الفريق ربيع إلى تبني الهيئة استراتيجية طموحة لتعزيز التوجه نحو التحول الأخضر من خلال عدة محاور أبرزها تحويل محطات الإرشاد الممتدة بطول المجرى الملاحي للاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعزيز إمكانيات أسطول الهيئة لمكافحة الانسكاب البترولي، علاوة على مضي الهيئة قدماً في ملف التحول الرقمي، وسعيها لتبني مبادرات لتقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة.

شملت الزيارة مشاهدة مناورة تدريب بمركز المحاكاة والتدريب البحري، تلاها القيام بجولة بحرية بقناة السويس الجديدة، ثم تفقد أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية واستاد هيئة قناة السويس الجديد لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

هيئة قناة السويس اخبار رئيس هيئة قناة السويس اخبار هيئة قناة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

مكتبة الإسكندرية تنظم دورة «الإعداد والتقديم الإذاعي» للشباب بقصر خديجة

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى «إعصار 65»

ضبط 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية خلال 24 ساعة

أسامة ربيع: قناة السويس تقترب من تحقيق 7.8 مليار دولار إيرادات بنهاية 2022

عم علياء عامر يكشف حقيقة ما كتبته قبل وفاتها: «عفيفة شريفة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى