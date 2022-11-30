تقرير هولندي: رحلات مصر النيلية تحقق أرقامًا غير مسبوقة بحلول 2023

أكد موقع "إن زد هيرالد" الهولندي، أن الرحلات النيلية في مصر نالت شهرة واسعة، وهناك إقبال كبير عليها من قبل السياح الأجانب في العام الجديد 2023 من خلال الحجوزات المسبقة.

رحلات لأرض الفراعنة

وبحسب الموقع الهولندي، فإذا كنت تبحث عن الفخامة والتاريخ، فقد تكون سفينة "فايكينج أوزوريس"هي سفينة الأحلام، حيث تحتوي السفينة الضخمة على 41 غرفة.

ويمكن للسياح قضاء 11 ليلة على متن السفينة، يزور من خلالها السائح أشهر المعالم السياحية في مصر، مثل الأقصر ومعبد الكرنك وهرم خوفو ووادي الملوك.

وتابع أنه تم بيع معظم الحجوزات تقريبًا للرحلات النيلية في مصر لعام 2023، ولكن هناك الكثير من الأماكن المتوفرة في موسم عام 2024، بالإضافة إلى رحلة مضمنة في كل ميناء، وجولات المعابد.