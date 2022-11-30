قبل دخول الشتاء.. استشاري طب نفسي يقدم روشتة التعامل مع اكتئاب المواسم

قال الدكتور هشام أحمد رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن الأبحاث العلمية أثبتت أن الاكتئاب مع بداية فصل الشتاء، سببه هو تغيير الفصول وقلة التعرض لأشعة الشمس، ما يجعل الإنسان يشعر بالأسى والحزن.

وأضاف "رامي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح جديد"، على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن بعض الناس وهم قلة معرضين لمرض الاكتئاب مع عدم تعرضهم للشمس في فصل الشتاء، وأكثر دول العالم هي الدول الإسكندنافية التي لا تظهر بها الشمس طوال الشتاء.

وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن مرض اكتئاب الشتاء ليس منتشرًا في مصر، نتيجة أن الشمس مشرقة طوال الشتاء، مضيفًا أنه للوقاية من هذا المرض يجب ممارسة الرياضة والنشاط، والمشي نصف ساعة يوميًا، وللوقاية من التقلب المزاجي تناول كمية مناسبة من السوائل والاسترخاء، وأفضل علاج هو التعرض لأشعة الشمس.