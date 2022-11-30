خلال قداسين للخدمة العربي والسوداني.. رئيس الأساقفة يمنح ترخيصا لخدام علمانين

رأس الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية صلوات، القداس الإلهي، حيث منح ترخيصا لتامر فوزي ليصبح خادما علمانيا، وذلك بكنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي.

كما ترأس صلاة القداس بالخدمة السودانية ومنح سر المعمودية لأربعة وعشرين طفلا وخدمة التثبيت لخمسة عشر عضوا جديدا بالإضافة لمنحة رخصة الخادم العلمانى لكل من داك كاركيك وسبت جوزيف.

وقال رئيس الأساقفة في عظته: "توجد الكنيسة بالكرازة كما توجد النار بالاشتعال، والكرازة هي عمل البشر وليست عمل الملائكة، والله يهتم بالشخص الواحد، فكل منا ثمين جدا في نظر الله".

وتسائل رئيس الأساقفة إذا ما كنا نستطيع أن نميز صوت الله وسط ضوضاء الحياة، وعندما نسمعه فهل نطيع؟ كما أكد أننا لا يمكن أن نفهم عمل الله في حياتنا قبل أن نطيعه أولا.

واختتم: “كلنا نساعد ونساهم في بناء الملكوت بحسب مواهبنا الفردية ولكن أحيانا نظن أننا نبني الملكوت ولكننا فقط نضيف حجرا في البناء، وصلى من أجل شعب الكنيسة أن يعطيهم الله الاستعداد الدائم للكرازة برسالة الله ودفع أي ثمن في سبيل بناء ملكوته”.