خبير دولى لـ«القاهرة الإخبارية»: الناتو أعلن استمرار الدعم لأوكرانيا دون التورط مع روسيا

أوضح أكثم سليمان، خبير العلاقات الدولية من برلين، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أعلن استمرار الدعم لأوكرانيا، لكن دون التورط مع روسيا.

وقال أكثم سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع "القاهرة الإخبارية"، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أعلن عن استمرار الدعم لأوكرانيا، لكن دون التورط مع روسيا سوى إرسال رسائل رمزية مفادها أن الدعم العسكري والإنساني "مستمر" لأوكرانيا، ولكن لن يحدث هناك أي اختراق فيما يتعلق بالتسليح.

وأكد خبير العلاقات الدولية تهدئة وزراء خارجية "الناتو" لمخاوف الدول المجاورة لروسيا، منوهًا بأن وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، ما زال يقدم الطلبات بخصوص أسلحة نوعية خاصة في مجال الدفاع الجوي.

الحصول على صواريخ باتريوت لأول مرة

وأوضح أن هناك أفكارًا أوكرانية حول الحصول على صواريخ باتريوت لأول مرة، خارج حدود حلف الشمال الأطلسي "الناتو".