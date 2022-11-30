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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البلطى» يبدأ من 39 جنيهًا.. أسعار السمك اليوم الأربعاء 30- 11- 2022

البلطي
البلطي

تباينت أسعار السمك اليوم الأربعاء 30- 11- 2022، في سوق العبور للجملة والتي جاءت على النحو التالي:

سعر السمك البلطي "1" من 39: 43 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر السمك البلطي "2" من 25: 31 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».
سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20: 40 جنيهًا «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 30: 160 جنيهًا.
سجل سعر السمك البوري "1" من 66: 86 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر السمك البوري "2" من 40: 58 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك قشر البياض نحو من 60: 100 جنيه للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 60: 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 30: 50 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سجل سعر القراميط- شيلان من 10: 20 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50: 250 جنيهًا.

سجل سعر مرجان 1 ما بين 50: 70 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر القرش ما بين 30: 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر البرانيس الإسكندراني من 58: 102 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30: 40 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر كيلو (السبيط- كاليماري- سابيا) ما بين 120: 230 جنيهًا.

سعر كيلو سمك موسى ما بين 170: 260 جنيهًا.

سجل سعر سمك كابوريا من 24: 90 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون 1 من 50: 75 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 20: 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون مجمد من 25: 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 100: 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مازاليا- كشر 30: 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30: 50 جنيهًا «طاولة خشب».

سجل سعر سمك وقار 80: 120 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك قاروص- لوت 60: 140 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك بربون "2" 40: 52 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك حدادي 10: 20 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك موزة 35: 69 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 20: 30 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 25: 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك سردين 35: 59 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مكرونة خليجي من 35: 57 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مكرونة سويسي من 58: 102 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 2 من 34: 44 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك كسكمري 35: 51 جنيهًا للكيلو.
أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:

أسعار جمبري جامبو من 360: 450 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "1" من 270: 350 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "2" من 160: 260 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري مجمد "2" من 90: 170 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "3" من 55: 145 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

السمك البوري السمك البياض الأملس السمك البلطي البلطى الأسوانى الإسكندراني أسعار السمك اليوم سعر سمك مرجان مجمد سعر سمك بربون 1 سعر المكرونة المجمدة سعر السمك البوري 1

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وائل لطفي

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