الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 طالبات بنزلة معوية بالفيوم

اسعاف
اسعاف

أصيبت 3 طالبات بمدرسة التجارة بنات، بقرية سنهور القبلية، بمحافظة الفيوم، بنزلة معوية حادة، وتم نقلهن لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بإصابة 3 طالبات، بمدرسة التجارة بنات، بقرية سنهور القبلية، بحالة إعياء شديدة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى المدرسة، وتبين أن الطالبات تناولن وجبة غذائية، خارج المدرسة، وتم نقلهن لمستشفى الفيوم العام، وتبين إصابتهن، بنزلة معوية حادة، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهن.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

اصابة 3 طالبات بنزلة معوية أطعمة بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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