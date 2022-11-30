الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

نور الشربينى: هدفنا الفوز ببطولة كأس العالم للاسكواش فى مصر

نور الشربيني
نور الشربيني

تستضيف مصر بطولة كأس العالم للإسكواش (سيدات)، بنادي مدينتي الرياضي، خلال الفترة من 10 إلى 16 ديسمبر الجاري، بمشاركة 17 منتخبًا، أبرزها فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية والصين.

يمثل مصر في البطولة أفضل 4 لاعبات في مصر، وهن: نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، ونور الشربيني، المصنفة الثانية، وهانيا الحمامي، المصنفة الثالثة، ونور الطيب المصنفة السادسة على العالم، ويعول على الفريق تحقيق لقب البطولة للمرة الخامسة على التوالي.

وقالت لاعبة المنتخب المصري نور الشربيني، إن مصر تستضيف البطولة للمرة الثانية في أجواء مختلفة، إذ أصبحت الإسكواش لعبة جماهيرية، وهناك الكثير من الجماهير الذين يتابعون نتائج اللاعبين في البطولات الكبرى، وترتيب تصنيفهم عالميًا، وهو ما يوفر لنا الدعم خلال منافسات البطولة.

وأضافت "الشربيني"، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي للإسكواش (WSF): "أنا وزميلاتي نتنافس طوال الموسم، ولأول مرة سنلعب معًا لهدف واحد وهو التتويج ببطولة كأس العالم لفرق السيدات؛ لذا فالأمر مختلف تمامًا، وحاليًا ندعم بعض كفريق واحد هدفه الفوز في كل المباريات لتحقيق اللقب".

وأكدت نور الشربيني، على ثقتها في قدرة المنتخب على تحقيق أداء جيد خلال البطولة، نظرًا لأن عضوات الفريق كلهن مصنفات ضمن قائمة العشرة الأوائل عالميًا.

وأشارت نور الشربيني، إلى أن المنافسة مع المنتخبات الأخرى ستكون قوية، حيث يشارك منتخبا فرنسا وإنجلترا بالبطولة والتي تتميز بفرق قوية، خاصة الأخيرة التي لعبت ضدها 4 نهائيات من قبل، ولذا يعد أحد أفضل المنتخبات في هذه اللعبة.

بطولة العالم للاسكواش نادي مدينتي مدينتي نور الشربيني

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