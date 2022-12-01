الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحان الترم الأول 2023 ونظام أسئلة الصفين الأول والثانى الثانوى

امتحانات
امتحانات

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين عن موعد امتحان الترم الأول 2023 حيث كثر البحث خلال الساعات الماضية عن موعد امتحان الترم الأول 2023.

 

موعد امتحان الترم الأول 2023

 وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لكل تجيهزات الامتحانات وذلك قبل موعد امتحان الترم الأول 2023، وفى هذا السياق تنشر "الدستور"خلال السطور المقبلة كل شيء عن موعد امتحان الترم الأول 2023.

 

وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد قالت في الخريطة الزمنية عن امتحانات الفصل الدراسي الأول أنه قد تبدأ امتحانات نصف العام 2023 لطلاب صفوف النقل، من الصف الرابع الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، خلال الفترة من 14 يناير 2023، وحتى الخميس 26 يناير 2023 وفقا للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول.

موعد امتحان الترم الاول 2023 بالتعليم الأساسي والجامعات

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توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الأول

نظام أسئلة الصف الأول والثاني الثانوي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن امتحانات الترم الأول بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي أسئلة اختيار من متعدد MCQ بنسبة 85% باستخدام التابلت، أما الأسئلة المقالية القصيرة Short say ستكون ورقية ونسبتها 15% من الامتحان وفق طبيعة كل مادة دراسية.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى بيانات صحفية لها، أنه لا حقيقة لما تم تداوله بشأن أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لا تحتوى على منهجين أكتوبر ونوفمبر؛ بل تشمل الامتحانات منهج الفصل الدراسي الأول جميعه.

 

وأكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعطى توجيهات وتعليمات لواضعة الامتحانات أن امتحانات الترم الأول 2023 تكون من المقرر وليس من خارج المقرر، بالاضافة إلى الاستعداد للامتحانات عن طريق الغرف المركزية سواء فى ديوان الوزارة أو المديريات أو الادارات التعليمية.

الترم الأول 2023 موعد امتحان الترم الاول 2023 الخريطة الزمنية امتحانات الفصل الدراسي الأول امتحانات نصف العام 2023

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