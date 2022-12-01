موعد امتحان الترم الأول 2023 ونظام أسئلة الصفين الأول والثانى الثانوى

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين عن موعد امتحان الترم الأول 2023 حيث كثر البحث خلال الساعات الماضية عن موعد امتحان الترم الأول 2023.

موعد امتحان الترم الأول 2023

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لكل تجيهزات الامتحانات وذلك قبل موعد امتحان الترم الأول 2023، وفى هذا السياق تنشر "الدستور"خلال السطور المقبلة كل شيء عن موعد امتحان الترم الأول 2023.

وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد قالت في الخريطة الزمنية عن امتحانات الفصل الدراسي الأول أنه قد تبدأ امتحانات نصف العام 2023 لطلاب صفوف النقل، من الصف الرابع الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، خلال الفترة من 14 يناير 2023، وحتى الخميس 26 يناير 2023 وفقا للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول.

نظام أسئلة الصف الأول والثاني الثانوي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن امتحانات الترم الأول بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي أسئلة اختيار من متعدد MCQ بنسبة 85% باستخدام التابلت، أما الأسئلة المقالية القصيرة Short say ستكون ورقية ونسبتها 15% من الامتحان وفق طبيعة كل مادة دراسية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى بيانات صحفية لها، أنه لا حقيقة لما تم تداوله بشأن أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لا تحتوى على منهجين أكتوبر ونوفمبر؛ بل تشمل الامتحانات منهج الفصل الدراسي الأول جميعه.

وأكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعطى توجيهات وتعليمات لواضعة الامتحانات أن امتحانات الترم الأول 2023 تكون من المقرر وليس من خارج المقرر، بالاضافة إلى الاستعداد للامتحانات عن طريق الغرف المركزية سواء فى ديوان الوزارة أو المديريات أو الادارات التعليمية.