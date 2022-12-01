رابط الاستعلام عن صحيفة أحوال المعلم 2022.. كيف تستخرج الكود السرى؟

يبحث العديد من المعلمين خلال هذه الفترة عن صحيفة أحوال المعلم 2022 للحصول على ترقية في وظيفتهم، عبر محرك بحث "جوجل" الشهير، حيث توفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقع رسمي للدخول عليه و الحصول على ترقية كمسوغ رسمي في جهات عملهم.

رابط الاستعلام عن صحيفة أحوال معلم 2022

وبالتزامن مع بحث العديد من المعلمين عنه نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ماتريد معرفته عن صحيفة أحوال المعلم 2022:

يستطيع المعلم الراغب في طباعة صحيفة أحوال المعلم 2022 الدخول إلى الرابط الخاص به من خلال الضغط هنــا.

ويجب طباعة صحيفة أحوال معلم من خلال القيام بإدخال الكود الخاص به عبر القائمة الخاصة به "كود المعلم".

كيفية الحصول على كود المعلم

ويتم الحصول على الرقم السري الخاص بصحيفة أحوال المعلم 2022 من خلال وزارة التربية والتعليم بمصر أو في الأزهر الشريف، عبر قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية، وذلك من خلال الضغط على هذا الرابــط.

ثم يليه خطوة إدخال الرقم القومي الخاص بالمعلم بالخانة المخصصة لكتابة ذلك بها، ويجب أن يتم الإدخال بشكل صحيح.

ويتم إدخال الرقم السري الخاص بالمعلم في الخانة المخصصة لذلك، ثم تظهر أمام المعلم صحيفة أحوال المعلم الخاصة به بكافة البيانات.

وعند رغبة المعلم بطباعة صحيفة أحوال المعلم خاصته، يتم الضغط على كلمة «طباعة»، حتى يتم طباعتها عبر الطابعة المتصلة بالجهاز المستخدم.

وعقب طباعة صحيفة أحوال المعلم 2022 يجب على المعلم القيام بالتوقيع عليها، وكذلك الحصول على التوقيع من خلال رئيس الملفات ورئيس شئون العاملين بجميع الإدارات التعليمية.

وتتمثل بيانات صحيفة أحوال المعلم في: