الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن صحيفة أحوال المعلم 2022.. كيف تستخرج الكود السرى؟

صحيفة أحوال معلم
صحيفة أحوال معلم 2022

يبحث العديد من المعلمين خلال هذه الفترة عن صحيفة أحوال المعلم 2022 للحصول على ترقية في وظيفتهم، عبر محرك بحث "جوجل" الشهير، حيث توفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقع رسمي للدخول عليه و الحصول على ترقية كمسوغ رسمي في جهات عملهم.

رابط الاستعلام عن صحيفة أحوال معلم 2022

وبالتزامن مع بحث العديد من المعلمين عنه نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ماتريد معرفته عن صحيفة أحوال المعلم 2022:

يستطيع المعلم الراغب في طباعة صحيفة أحوال المعلم 2022 الدخول إلى الرابط الخاص به من خلال الضغط هنــا.

ويجب طباعة صحيفة أحوال معلم من خلال القيام بإدخال الكود الخاص به عبر القائمة الخاصة به "كود المعلم".

كيفية الحصول على كود المعلم

ويتم الحصول على الرقم السري الخاص بصحيفة أحوال المعلم 2022 من خلال وزارة التربية والتعليم بمصر أو في الأزهر الشريف، عبر قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية، وذلك من خلال الضغط على هذا الرابــط.

ثم يليه خطوة إدخال الرقم القومي الخاص بالمعلم بالخانة المخصصة لكتابة ذلك بها، ويجب أن يتم الإدخال بشكل صحيح.

ويتم إدخال الرقم السري الخاص بالمعلم في الخانة المخصصة لذلك، ثم تظهر أمام المعلم صحيفة أحوال المعلم الخاصة به بكافة البيانات.

كيفية طباعة صحيفة أحوال معلم 2022.. تفاصيل

رابط موقع طباعة صحيفة أحوال معلم 2022 لمعلمي وزارة التربية والتعليم

رابط الاستعلام عن صحيفة أحوال معلم 2022 وموعد بداية الدراسة 2023

بالرابط.. خطوات طباعة صحيفة أحوال معلم 2022

وعند رغبة المعلم بطباعة صحيفة أحوال المعلم خاصته، يتم الضغط على كلمة «طباعة»، حتى يتم طباعتها عبر الطابعة المتصلة بالجهاز المستخدم.

وعقب طباعة صحيفة أحوال المعلم 2022 يجب على المعلم القيام بالتوقيع عليها، وكذلك الحصول على التوقيع من خلال رئيس الملفات ورئيس شئون العاملين بجميع الإدارات التعليمية.

وتتمثل بيانات صحيفة أحوال المعلم في:

  1. جهة العمل المرحلة والإدارة، والمنصب الحالي للمعلم.
  2. رقم الهاتف وتاريخ تعيين المعلم.
  3. رمز المعلم، و الرقم القومي.
  4. اسم المعلم وتاريخ الميلاد والديانة ومكان الإقامة والحالة الاجتماعية.
  5. رقم القرار المعين وتاريخه في منصبه والموقف من العمل.
  6. تاريخ استلام العمل، والمجموعة النوعية.
صحيفة أحوال المعلم 2022 وزارة التربية والتعليم ترقية المعلمين 2022 استخراج صحيفة أحوال المعلم 2022 موقع وزاره التربيه والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

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