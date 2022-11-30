الفيوم: غلق مركز علاج طبيعى يُدار دون ترخيص بمركز طامية

أعلنت محافظة الفيوم عن غلق مركز علاج طبيعي يدار دون ترخيص بقرية سرسنا التابعة لمركز طامية، وذلك خلال حملة مشتركة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وجهاز حماية المستهلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمراجعة المستمرة للاشتراطات الصحية بجميع المستشفيات والمراكز الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الحملة المشتركة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وجهاز حماية المستهلك، قد تمكنت بعد مداهمة المركز أعلاه، من ضبط أدوية بشرية ومكملات غذائية مجهولة المصدر، وغير مصرح بتداولها داخل البلاد، وبعضها منتهي الصلاحية.

وأضاف، أنه بالعرض على المحافظ، وجه بغلق المركز واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتم بالفعل تنفيذ قرار غلق إداري للمركز، وتحرير محضر نيابة عامة جنح طامية.

ولفت معاون محافظ الفيوم إلى توجيهات المحافظ باستمرار الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية بمختلف أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكان قد أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تحرير 1634 محضراً لمخالفات تموينية متنوعة للمخابز والأسواق، وضبط 16 طن و940 كجم من الأقماح تم تجميعها بدون تصريح، وضبط 1500 عبوة سلع غذائية ومشروبات غازية منتهية الصلاحية، وذلك خلال حملات تفتيشية مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية، خلال الشهر الحالي، وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأوضح المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، أسفرت عن تحرير 1147 محضراً لمخالفات متنوعة بقطاع المخابز، منها نقص وزن، ومواصفات، وتوقف بعض المخابز عن الإنتاج، وتصرف في أجزاء من حصص الدقيق البلدي المدعم، وبيع وهمي بضرب البطاقات التموينية علي النظام للمخابز، وعدم الالتزام بالمواعيد، وعدم وجود ميزان، وغيرها، كما تم تحرير 487 محضراً بمجال الأسواق والمواد البترولية لمخالفة التعليمات المقررة.

وأضاف أن إجمالي مضبوطات المحاضر، شمل 106 شكائر دقيق بلدي زنة الواحدة 50 كجم، و7060 كجم سكر تمويني، و117.6 كجم قمح محلي، و 12116 كجم أرز أبيض و29435 كجم أرز شعير، و710 كجم لحوم فاسدة، و110 شكائر سماد زراعي زنة الواحدة 50 كجم، وعدد 575 عبوة أدوية، و2 طن نخالة خشنة، وعدد 760 كيس مكرونة، لافتاً إلي أنه تم التحفظ على المطبوعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.