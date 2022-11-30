قطار القوافل الطبية التابعة لـ«حياة كريمة» يجوب محافظات مصر

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة الرئاسية، في مختلف محافظات مصر، ففي يوم ٢٧ نوفمبر كان هناك قافلة طبية في محافظة المنوفية بالتعاون مع جامعة المنوفية لخدمة أهالي مركز الشهداء قرية العراقية.

وفي يوم ٢٨ كان هناك قافلة طبية أخرى في مركز قويسنا قرية أبنهس بالتعاون مع جامعة السادات، بالإضافة إلى محافظة السويس بالتعاون مع جامعة السويس بمركز الجناين قرية كبريت البحارة.

وتواجدت أيضا قافلة طبية في محافظة قنا بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى بمركز دشنا قرية نجع عزوز، وتضمنت القوافل الطبية تخصصات طبية متعددة أهمها الباطنة والأطفال والجلدية، والكشف وصرف العلاج كانوا بالمجان، وذلك ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وأشاد عدد من الأهالي المستفيدين من القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة الرئاسية، تقول أمينة إحدى المستفيدات من القوافل الطبية لحياة كريمة إنها وفرت الكثير عن الأهالي، خاصة وأنها غير مقتصرة على الكشف والعلاج بالمجان فقط، فالقوافل تقدم الخدمات الطبية للمرضى وصرف الدواء بالمجان، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التوعوية والإرشادية للأهالي بالمناطق الأكثر احتياجاً.

ومن جانبها أوضحت سعاد، إحدى المستفيدات من القوافل الطبية لحياة كريمة، أن القافلة شملت مختلف التخصصات في مختلف المجالات الأمر الذي يعود بالنفع على كافة الأهالي والمرضى، وتضمنت باطنة، أطفال، نساء وتوليد، تنظيم الأسرة، الجراحة والمسالك البولية، جلدية، والصيدلية، والمعامل وقسم الأشعة.

أوضحت إحدى المستفيدات من القوافل الطبية لحياة كريمة، أن هناك العديد من المرضى من الأهالي بحاجة لوجود مثل هذه القوافل الخاصة من هم غير قادرين ماديا، وهو ما توفره مبادرة حياة كريمة التي تقدم كافة الخدمات الطبية بالمجان.

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