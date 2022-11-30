الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

استشاري تحول رقمي: 51 % من المصريين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي

التواصل الاجتماعي
التواصل الاجتماعي

قدم الدكتور محمد خليف، استشاري الابتكار والتحول الرقمي، روشتة نصائح للحفاظ على بياناتك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “خليف” إن منصات مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت رواجا كبيرًا جدا أثناء فترة فيروس كورونا وانتشاره، واستخداماتها زادت بشكل كبير خلال فترة الجائحة، موضحاً أن السبب في ذلك هو أن العديد من المواطنين أجبروا على البقاء في المنازل بشكل عام.

وأضاف استشاري الابتكار والتحول الرقمي، أن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم يبلغ 59% من سكان كوكب الأرض بصورة عامة، بمتوسط استخدام 3 ساعات يومياً، موضحاً أهمية المنصات الاجتماعية وتأثيرها سواء الإيجابي أو السلبي علي العالم.

وقال “خليف”، خلال لقائه عبر تطبيق "ZOOM"، ببرنامج "صباح جديد"، على قناة "القاهرة الإخبارية": “على مستوى مصر، فنجد أن 51 % من عدد سكان مصر يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، ومتوسط الاستخدام من حيث الساعات هو ذاته العالمي، بل يمكن أن يزيد قليلاً”.

وعن التطورات التكنولوجية ما بعد عالم التحول الرقمي، أوضح استشاري الابتكار والتحول الرقمي أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا كبيرًا لتقنيات التحول الرقمي ما جعل كل إنسان على كوكب الأرض يتأثر بالتقنيات ويستخدم الإنترنت بشكل كبير، وبالتالي أصبح وجودها في الروتين اليومي لحياتنا يمثل فرصة اقتصادية وتسويقية للشركات والأعمال التجارية لكي تصل إلى عملائها بشكل كبير، وهو ما أوجد فرصة أمام الشركات الناشئة في الحصول على أكبر عدد من المستخدمين.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

موعد امتحان الترم الاول 2023 بالتعليم الأساسي والجامعات

رصيف عباس يستقبل أول سفينة كيماويات بميناء غرب بورسعيد

الحكومة تنفى انتشار الالتهاب السحائى بين طلاب شمال سيناء

بعد ارتفاع قياسى.. تراجع أسعار الذهب مع الإقبال على البيع لجنى الأرباح

130 دقيقة أقصى تأخير بمواعيد القطارات اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد «13»

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى