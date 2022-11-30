استشاري تحول رقمي: 51 % من المصريين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي

قدم الدكتور محمد خليف، استشاري الابتكار والتحول الرقمي، روشتة نصائح للحفاظ على بياناتك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “خليف” إن منصات مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت رواجا كبيرًا جدا أثناء فترة فيروس كورونا وانتشاره، واستخداماتها زادت بشكل كبير خلال فترة الجائحة، موضحاً أن السبب في ذلك هو أن العديد من المواطنين أجبروا على البقاء في المنازل بشكل عام.

وأضاف استشاري الابتكار والتحول الرقمي، أن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم يبلغ 59% من سكان كوكب الأرض بصورة عامة، بمتوسط استخدام 3 ساعات يومياً، موضحاً أهمية المنصات الاجتماعية وتأثيرها سواء الإيجابي أو السلبي علي العالم.

وقال “خليف”، خلال لقائه عبر تطبيق "ZOOM"، ببرنامج "صباح جديد"، على قناة "القاهرة الإخبارية": “على مستوى مصر، فنجد أن 51 % من عدد سكان مصر يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، ومتوسط الاستخدام من حيث الساعات هو ذاته العالمي، بل يمكن أن يزيد قليلاً”.

وعن التطورات التكنولوجية ما بعد عالم التحول الرقمي، أوضح استشاري الابتكار والتحول الرقمي أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا كبيرًا لتقنيات التحول الرقمي ما جعل كل إنسان على كوكب الأرض يتأثر بالتقنيات ويستخدم الإنترنت بشكل كبير، وبالتالي أصبح وجودها في الروتين اليومي لحياتنا يمثل فرصة اقتصادية وتسويقية للشركات والأعمال التجارية لكي تصل إلى عملائها بشكل كبير، وهو ما أوجد فرصة أمام الشركات الناشئة في الحصول على أكبر عدد من المستخدمين.

