الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد امتحان الترم الاول 2023 بالتعليم الأساسي والجامعات

موعد امتحانات الترم
موعد امتحانات الترم الأول

مع بداية شهر ديسمبر الذي يحين موعده غدًا الخميس يكون قد تبقى أسابيع قليلة على امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 لصفوف النقل لذا يكثر البحث على موعد امتحان الترم الاول 2023 من الطلاب والأسر من أجل الاستعدادات الكافية لتخطيها وحصد الدرجات المنشودة بها.

موعد امتحان الترم الأول 2023 

في التقرير التالي ننشر موعد امتحان الترم الأول 2023 وفقًا للخطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي الجاري 2022-2023.

من المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2022-2023  يوم السبت 14 يناير 2023 لصفوف النقل وحتى يوم 28 من ذات الشهر.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول يوم الأربعاء 25 يناير 2023.

امتحانات الطلاب بالمعاهد الأزهرية 

 ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي يوم 24 ديسمبر المقبل، بحيث تنتهي  في 29 ديسمبر المقبل، ويكون معها امتحان الصفين الأول والثاني  الإعدادي بالأزهري.

موعد امتحانات الترم الأول 2023 فى جميع المراحل لطلاب المدارس والجامعات

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توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الأول

موعد امتحانات الترم الأول 2023 لجميع صفوف النقل

ويكون امتحان إتمام المرحلة الابتدائية الأزهرية يوم 14 يناير 2023، على أن ينتهي الطلاب من الامتحانات يوم الخميس 19 يناير 2023، وفي نفس التوقيت تكون امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية الازهرية  على أن تنتهي يوم 21 يناير 2023.

ويبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالأزهر في 1 يناير 2023، وتنتهي الامتحانات يوم 11 يناير 2023.

امتحانات الطلاب في الجامعات

في حين تبدأ امتحانات الترم الأول بالجامعات يوم  26 ديسمبر 2022 وتستمر لمدة أسبوعين للامتحانات العملية في الكليات العملية.

وتكون امتحانات الترم الأول في الكليات النظرية يوم 14 يناير 2023 ولمدة أسبوعين حتى بداية شهر فبراير حسب كل كلية.

موعد اجازة نصف العام 2023

وتكون إجازة الفصل الدراسي الأول من يوم السبت 28 من يناير 2023 وإلى الخميس 9 من فبراير 2023.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم 11 من فبراير، وينتهي يوم الخميس 1 من يونيو 2023، ويتم عقد اختبارات نهاية العام في شهر يونيو.

الفصل الدراسي الأول امتحانات الترم الأول امتحانات الطلاب للعام الدراسي 2022-2023 موعد امتحان الترم الاول 2023 امتحان الترم الأول 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

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