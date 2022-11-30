موعد امتحان الترم الاول 2023 بالتعليم الأساسي والجامعات

مع بداية شهر ديسمبر الذي يحين موعده غدًا الخميس يكون قد تبقى أسابيع قليلة على امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 لصفوف النقل لذا يكثر البحث على موعد امتحان الترم الاول 2023 من الطلاب والأسر من أجل الاستعدادات الكافية لتخطيها وحصد الدرجات المنشودة بها.

موعد امتحان الترم الأول 2023

في التقرير التالي ننشر موعد امتحان الترم الأول 2023 وفقًا للخطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي الجاري 2022-2023.

من المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2022-2023 يوم السبت 14 يناير 2023 لصفوف النقل وحتى يوم 28 من ذات الشهر.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول يوم الأربعاء 25 يناير 2023.

امتحانات الطلاب بالمعاهد الأزهرية

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي يوم 24 ديسمبر المقبل، بحيث تنتهي في 29 ديسمبر المقبل، ويكون معها امتحان الصفين الأول والثاني الإعدادي بالأزهري.

ويكون امتحان إتمام المرحلة الابتدائية الأزهرية يوم 14 يناير 2023، على أن ينتهي الطلاب من الامتحانات يوم الخميس 19 يناير 2023، وفي نفس التوقيت تكون امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية الازهرية على أن تنتهي يوم 21 يناير 2023.

ويبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالأزهر في 1 يناير 2023، وتنتهي الامتحانات يوم 11 يناير 2023.

امتحانات الطلاب في الجامعات

في حين تبدأ امتحانات الترم الأول بالجامعات يوم 26 ديسمبر 2022 وتستمر لمدة أسبوعين للامتحانات العملية في الكليات العملية.

وتكون امتحانات الترم الأول في الكليات النظرية يوم 14 يناير 2023 ولمدة أسبوعين حتى بداية شهر فبراير حسب كل كلية.

موعد اجازة نصف العام 2023

وتكون إجازة الفصل الدراسي الأول من يوم السبت 28 من يناير 2023 وإلى الخميس 9 من فبراير 2023.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم 11 من فبراير، وينتهي يوم الخميس 1 من يونيو 2023، ويتم عقد اختبارات نهاية العام في شهر يونيو.