حملة تبرعات لاستكمال المراحل النهائية للمستشفى الخيري بشبرا النملة في طنطا

دشّن مجلس إدارة بيت مال المسلمين بقرية شبرا النملة بطنطا، والتابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وبمشاركة عدد من الأهالي وشباب الخير بالقرية، مبادرة مجتمعية للتبرع لاستكمال المراحل النهائية من إنشاء المستشفى الطبي الخيري والتي ستعد أحد الصروح الطبية الخدمية المتميزة للمرضى بقري طنطا.

وشن عدد من شباب القرية، حملة مكبرة على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتعريف الأهالي بالمراحل النهائية التي وصلت إليها المستشفى الخيري والتي قاربت على الانتهاء وحثهم على المساهمة والتبرع لاستكمال الأعمال الأخيرة بالمشروع وشراء باقي الأجهزة والمعدات الطبية؛ لبدء العمل بها في أقرب وقت.

وتضم المستشفى غرفتي عمليات حديثة تتكون من غرفة العناية المركزة وغرفة للإفاقة، وقسم للأشعة يتكون من أشعة السونار والأشعة المقطعية وأشعة الإيكو.

كما تضم المستشفى الخيري قسم الجراحة العامة والعظام والباطنة والقلب والأطفال والنساء والتوليد

وقسم جراحة الأنف والأذن، بالإضافة إلى عيادات الأسنان والرمد والصدر ومعمل للتحاليل الطبية وصيدلية.

كما يتم حاليًا العمل على تجهيز وحدة للغسيل الكلوي وجارِ البدء في تجهيزها وحدة حضانات الأطفال لتكون المستشفى جاهزة بجميع التخصصات الطبية وتقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة لأهالي.

وطالب القائمين على هذا العمل الخيري جميع الأهالي ورجال الأعمال وأهل الخير بالمشاركة والتبرع لاستكمال هذا الصرح الطبي الخيري.

كما طالب الأهالي، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، بتزليل أي عقبات خاصة بالإجراءات اللازمة لبدء العمل الفعلي وتشغيل المستشفى في أقرب وقت لخدمة الآلاف من أهالي قرية شبرا النملة والقرى المجاورة لها بمركز طنطا، وخاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية التي تحث على ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية على الاهتمام بالمستشفيات والمشاركة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وخاصة فى القرى والنجوع.