وزير التعليم: لا تغيير في كراسة مفاهيم الثانوية العامة

تساءل العديد من أولياء الأمور، عن حقيقة تغيير كراسة المفاهيم هذا العام، حيث أعلن أولياء الأمور أنهم يريدون معرفة إذا كان هناك تغير في كراسة المفاهيم الخاصة بالعام الماضي أم لا.

وتواصلت “الدستور” مع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والذي قال: لا تغيير فى كراسة المفاهيم وهي نفسها الخاصة بالعام الماضي.

وكانت قد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعلان عدد الأسئلة وأنواعها في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطالب سوف يتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وورقة منفصلة للأسئلة المقالية، مؤكدًا أنه سيتم توفير نموذج امتحان في التيرم الثاني سوف يتم عرضه ليعرف الطلاب شكل الامتحان، وأن جميع البدائل المحتملة متوفرة في نموذج الإجابة بشأن السؤال المقالي

ما هي مواصفات امتحانات الثانوية العامة

1_ الامتحان أوبن بوك

2_ يتم الاستعانة بكراسة المفاهيم

3_ الورقة الامتحانية تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد

4_ فى أسئلة مقالية لا تتعدى ١٥٪ من الامتحان حسب طبيعة كل مادة

5_ الإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد بالبابل شيت

6_ الإجابة على الأسئلة المقالية القصيرة كراسة الأسئلة

7_ التصحيح سيتم إلكترونيًا ولا عودة للعنصر البشري في التصحيح

8_ بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

9_ بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

10_ تدريب الموجهين الأوائل في كل التخصصات على صياغة المفردات التدريبية.

11_ التدريب على وضع الأسئلة تحت إشراف الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمركز القومي للامتحانات .

12_ الوزير أعطى تعليماته بالتأكيد على أن الأسئلة تأتي في إطار المنهج المقرر لكل مادة.