الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

وزير التعليم: لا تغيير في كراسة مفاهيم الثانوية العامة

رضا حجازى
رضا حجازى

تساءل العديد من أولياء الأمور، عن حقيقة تغيير كراسة المفاهيم هذا العام، حيث أعلن أولياء الأمور أنهم يريدون معرفة إذا كان هناك تغير في كراسة المفاهيم الخاصة بالعام الماضي أم لا.

 

وتواصلت “الدستور” مع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والذي قال: لا تغيير فى كراسة المفاهيم وهي نفسها الخاصة بالعام الماضي.

 

وكانت قد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعلان عدد الأسئلة وأنواعها في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطالب سوف يتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وورقة منفصلة للأسئلة المقالية، مؤكدًا أنه سيتم توفير نموذج امتحان في التيرم الثاني سوف يتم عرضه ليعرف الطلاب شكل الامتحان، وأن جميع البدائل المحتملة متوفرة في نموذج الإجابة بشأن السؤال المقالي

ما هي مواصفات امتحانات الثانوية العامة

1_ الامتحان  أوبن بوك

2_ يتم الاستعانة بكراسة المفاهيم

3_ الورقة الامتحانية تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد

4_  فى أسئلة مقالية لا تتعدى ١٥٪ من الامتحان حسب طبيعة كل مادة

5_  الإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد بالبابل شيت

6_ الإجابة على الأسئلة المقالية القصيرة  كراسة الأسئلة

7_ التصحيح سيتم إلكترونيًا ولا عودة للعنصر البشري في التصحيح

8_ بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

9_ بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

10_ تدريب الموجهين الأوائل في كل التخصصات على صياغة المفردات التدريبية.

11_ التدريب على  وضع الأسئلة تحت إشراف الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمركز القومي للامتحانات .

12_  الوزير أعطى تعليماته بالتأكيد على أن الأسئلة تأتي في إطار المنهج المقرر لكل مادة.

 

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم البابل شيت الدكتور رضا حجازي الدبلومات الفنية التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

رصيف عباس يستقبل أول سفينة كيماويات بميناء غرب بورسعيد

الحكومة تنفى انتشار الالتهاب السحائى بين طلاب شمال سيناء

موعد امتحان الترم الاول 2023 بالتعليم الأساسي والجامعات

بعد ارتفاع قياسى.. تراجع أسعار الذهب مع الإقبال على البيع لجنى الأرباح

130 دقيقة أقصى تأخير بمواعيد القطارات اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد «13»

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى