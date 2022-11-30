الانتهاء من أعمال تطوير طريق سقارة السياحي.. والمواطنون: إنجاز كبير

حرصت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، على تطوير الطرق المؤدية للمناطق الأثرية، التي من ضمنها أعمال تطوير طريق سقارة السياحي بطول ١٫٥ كم، وغيرها من الطرق، وتمكنت من إحداث طفرة كبيرة في أعمال توسعات وتطوير طريق سقارة السياحى بمركز ومدينة البدرشين.

وعملت على تطوير طريق سقارة السياحي، بجانب رفع كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات الموجودة بالطريق، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحسين حركة سير المركبات والمواطنين، ذلك بتوجيهات من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

وأشاد عدد من المواطنين بأعمال تطوير طريق سقارة السياحي، ويقول طه فوزي، أحد الأهالي، إن ما حدث في طريق سقارة السياحي هو إنجاز كبير، خاصة وأن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة شوارع صيدناوي، المحكمة القديم، بالإضافة إلى تطوير الشوارع الحيوية ما بين رئيسية وفرعية.

وتابع أن أعمال التطوير أيضا شملت رصف وتوسعات للطرق وتركيب أعمدة إنارة وتطوير للجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف للأمطار، لتسهيل حركة سير المواطنين.

ومن جانبه أوضح محمد حسن، أحد المواطنين، أن الجهود الذي تم بذلها في طريق سقارة السياحي كبيرة وهناك طفرة سياحية يشهد عليها المواطنين، لافتا إلى أن وصلة سقارة دهشور السياحي أوشكت على الانتهاء بالإضافة إلى مدخل ميت رهينة.

وتوجه بالشكر لكافة القائمين على أعمال التطوير، بتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مطالبا كافة المواطنين الذين يقومون بالسير على هذا الطريق الحفاظ على أعمال التطوير.

وأضاف مجدي ونيس، أنه يجب تطوير مدخل القرية أيضا وليس مدخل الطريق السياحي فقط، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تمت بطريق سقارة السياحي بالإضافة إلى استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف طريق عمرو بن العاص، وعدد من الشوارع الأخري.

واستكمل حديثه، بأن هناك بعض الطرق الداخلية بالقرية تم تمهيدها وتجريدها وتسويه الطرق فيها، وإزالة البروز والتعديات وطبقة الطريق الهالكة وتوسعة الطريق بشارع الجمهورية تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير الشامل.