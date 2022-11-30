الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الانتهاء من أعمال تطوير طريق سقارة السياحي.. والمواطنون: إنجاز كبير

طريق سقارة السياحي
طريق سقارة السياحي

حرصت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، على تطوير الطرق المؤدية للمناطق الأثرية، التي من ضمنها أعمال تطوير طريق سقارة السياحي بطول ١٫٥ كم، وغيرها من الطرق، وتمكنت من  إحداث طفرة كبيرة في أعمال توسعات وتطوير طريق سقارة السياحى بمركز ومدينة البدرشين.

وعملت على تطوير طريق سقارة السياحي، بجانب رفع كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات الموجودة بالطريق، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحسين حركة سير المركبات والمواطنين، ذلك بتوجيهات من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

FB_IMG_1669799430340

وأشاد عدد من المواطنين بأعمال تطوير طريق سقارة السياحي، ويقول طه فوزي، أحد الأهالي، إن ما حدث في طريق سقارة السياحي هو إنجاز كبير، خاصة وأن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة شوارع صيدناوي، المحكمة القديم، بالإضافة إلى تطوير الشوارع الحيوية ما بين رئيسية وفرعية.

وتابع أن أعمال التطوير أيضا شملت رصف وتوسعات للطرق وتركيب أعمدة إنارة وتطوير للجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف للأمطار، لتسهيل حركة سير المواطنين.

ومن جانبه أوضح محمد حسن، أحد المواطنين، أن الجهود الذي تم بذلها في طريق سقارة السياحي كبيرة وهناك طفرة سياحية يشهد عليها المواطنين، لافتا إلى أن وصلة سقارة دهشور السياحي أوشكت على الانتهاء بالإضافة إلى مدخل ميت رهينة.

FB_IMG_1669799432715

وتوجه بالشكر لكافة القائمين على أعمال التطوير، بتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مطالبا كافة المواطنين الذين يقومون بالسير على هذا الطريق الحفاظ على أعمال التطوير.

وأضاف مجدي ونيس، أنه يجب تطوير مدخل القرية أيضا وليس مدخل الطريق السياحي فقط، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تمت بطريق سقارة السياحي بالإضافة إلى استمرار  أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف طريق عمرو بن العاص، وعدد من الشوارع الأخري.

FB_IMG_1669799434990

واستكمل حديثه، بأن هناك بعض الطرق الداخلية بالقرية تم تمهيدها وتجريدها وتسويه الطرق فيها، وإزالة البروز والتعديات وطبقة الطريق الهالكة وتوسعة الطريق بشارع الجمهورية تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير الشامل.

محافظة الجيزة طريق سقارة السياحي سقارة السياحي تطوير طريق سقارة السياحى البدرشين الخطة الاستثمارية للعام المالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

موعد امتحان الترم الاول 2023 بالتعليم الأساسي والجامعات

رصيف عباس يستقبل أول سفينة كيماويات بميناء غرب بورسعيد

الحكومة تنفى انتشار الالتهاب السحائى بين طلاب شمال سيناء

بعد ارتفاع قياسى.. تراجع أسعار الذهب مع الإقبال على البيع لجنى الأرباح

130 دقيقة أقصى تأخير بمواعيد القطارات اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد «13»

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى