رصيف عباس يستقبل أول سفينة كيماويات بميناء غرب بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد، أول سفينة كيماويات على رصيف عباس بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره وهي السفينة «orchid madeira» وجنسيتها مارشال أيلاند، وعلى متنها 4028 طنًا من مادة الإيثيلين، سيتم تفريغها لصالح محطة الصب السائل لشركة نيوهورايزون تانك ترنمال المقامة بجانب الرصيف كتشغيل تجريبي على مساحة 15657 متر بميناء غرب بورسعيد.

وهذه أول سفينة تصل إلى الرصيف منذ بدأ عملية تطويره و انتهاء المرحلة الأولى ليبدأ باستقبال سفن مواد البتروكيماويات للشركة ويبلغ طول السفينة 137,92 متر وعرضها 23,65 متر والغاطس 10,60 متر قادمة من ميناء شويج بالكويت متجهة إلى ميناء إسكندرونا بتركيا.

وذكر البيان أنه تم الأنتهاء من المرحلة الأولى من رصيف عباس من إجمالي طول 670 متر ليصل الغاطس إلى 17 متر ليصبح محطة متعددة الأغراض تشمل أنشطة البضائع العامة والصب الجاف والصب السائل حتى يتمكن من إستقبال سفن المواد السائلة الخاصة بمحطة الصب الجديدة لشركة نيوهورايزون.

وكذا إستقبال سفن الصب الجاف (الاقماح) الخاصة بالشركة العامه للصوامع والتخزين إلى جانب بقية عمل الرصيف كرصيف متعدد الأغراض.

وأضاف البيان بأن شركة نيوهورايزون تانك ترنمال شركة متخصصة في تصنيع البتروكيماويات وتداوله وإنتاجه وتم إنشاء غرفتين محابس على الرصيف بطاقة تخزينية 51163 م٣ لتحقيق طاقة تداول تصل إلى 310 آلاف طن سنويًا.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة تمهيدا لبدء عمليات التفريغ على الرصيف بعد تطويره مما يعزز قدرته على استقبال السفن والذي يأتي انعكاسًا للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية في الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة لها.