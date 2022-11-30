الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تزامنًا مع مبادرة «المتحدة».. كيف تحمي طفلك من الإدمان؟

التخلص من الإدمان
التخلص من الإدمان

إذا كنت تعاني من إدمان المخدرات، فالأمل دائمًا أن تعمل على تجنيب أطفالك نفس المصير، ومع ذلك فقد وجدت الأبحاث أن هناك علاقة قوية بين الحمض النووي واحتمال الإصابة بالإدمان.

إذا كنت مدمنًا فإن طفلك مهيأ وراثيًا ليصبح واحدًا أيضًا.

بالتزامن مع مبادرة «المتحدة».. تأثير النظام الصحي على التعافي من الإدمان

لماذا يكون الإدمان أكثر احتمالا بين أطفال المدمنين
يلعب الحمض النووي دورًا رئيسيًا في معرفة ما إذا كان الطفل سيصاب بالإدمان، لا يوجد أي شيء يمكنك القيام به لتغيير الجينات، لكن يمكنك التأثير على البيئة التي ينشأ فيها طفلك والتأثير على مستقبله بشكل إيجابي أو سلبي.

بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتخلص من الإدمان يمكن للوالدين اتخاذ خطوات لمنع انتقال الإدمان إلى الجيل التالي، لكن الأمر يتطلب جهدًا واعيًا وضبطًا للنفس واستعدادًا للاعتناء بنفسك أيضًا.

مخاطر الإدمان والمخدرات فى ندوة توعوية بجامعة المنوفية

كن متيقظًا:
اذهب إلى مركز إعادة التأهيل، دع طفلك يرى أنك تبذل قصارى جهدك لتصبح أفضل نسخة من نفسك بدون كحول أو مخدرات.

نموذج عادات جيدة: الروتين هو الحل، احصل على قسط كبير من الراحة، وتناول وجبات صحية، ومارس الرياضة، واذهب إلى الاجتماعات، واعتنق هواية، أعط الأولوية لصحتك وعافيتك، وافعل الشيء نفسه لأطفالك حتى يمكن تلبية احتياجاتهم ويمكنهم رؤية وفهم أهمية حب نفسك والاعتناء بنفسك.

إنهم يراقبونك دائمًا في الأوقات الجيدة والسيئة.

المواد المحظورة: حتى إذا كان الأشخاص الآخرون في منزلك متيقظين ولم يكونوا مدمنين من قبل،  فتأكد من أن منزلك منطقة خالية من المخدرات والكحول.

لا تمنح طفلك سهولة الوصول إلى المواد أو تسمح له برؤية أي شخص يسيء معاملتها.

انتقي أصدقائك: هناك بعض الأشخاص في حياتك صالحون لك، وهناك من يهدد أساس رصانك، اقضِ وقتًا مع الأشخاص الذين يدعمون أسلوب حياتك الجديد وافعل كل ما في وسعهم لمساعدتك في الحفاظ على الرصانة، دع أطفالك يرون أن لديك أصدقاء يهتمون بك.

إدمانه المخدرات اطفال التخلص من الإدمان اصدقاء إعادة التأهيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

4 أشقاء يقتلون نجل عمهم أمام منزله بسبب خلافات بالقليوبية

«الدستور» تنفرد بتفاصيل عقد اتحاد الكرة مع شركة توريد الملابس

حبس المتهمين بالاتجار فى العملات الأجنبية بعابدين

«الوزراء» يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى

20 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات مهملة بجمارك بورسعيد ودمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى