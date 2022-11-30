تزامنًا مع مبادرة «المتحدة».. كيف تحمي طفلك من الإدمان؟

إذا كنت تعاني من إدمان المخدرات، فالأمل دائمًا أن تعمل على تجنيب أطفالك نفس المصير، ومع ذلك فقد وجدت الأبحاث أن هناك علاقة قوية بين الحمض النووي واحتمال الإصابة بالإدمان.

إذا كنت مدمنًا فإن طفلك مهيأ وراثيًا ليصبح واحدًا أيضًا.

لماذا يكون الإدمان أكثر احتمالا بين أطفال المدمنين

يلعب الحمض النووي دورًا رئيسيًا في معرفة ما إذا كان الطفل سيصاب بالإدمان، لا يوجد أي شيء يمكنك القيام به لتغيير الجينات، لكن يمكنك التأثير على البيئة التي ينشأ فيها طفلك والتأثير على مستقبله بشكل إيجابي أو سلبي.

بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتخلص من الإدمان يمكن للوالدين اتخاذ خطوات لمنع انتقال الإدمان إلى الجيل التالي، لكن الأمر يتطلب جهدًا واعيًا وضبطًا للنفس واستعدادًا للاعتناء بنفسك أيضًا.

كن متيقظًا:

اذهب إلى مركز إعادة التأهيل، دع طفلك يرى أنك تبذل قصارى جهدك لتصبح أفضل نسخة من نفسك بدون كحول أو مخدرات.

نموذج عادات جيدة: الروتين هو الحل، احصل على قسط كبير من الراحة، وتناول وجبات صحية، ومارس الرياضة، واذهب إلى الاجتماعات، واعتنق هواية، أعط الأولوية لصحتك وعافيتك، وافعل الشيء نفسه لأطفالك حتى يمكن تلبية احتياجاتهم ويمكنهم رؤية وفهم أهمية حب نفسك والاعتناء بنفسك.

إنهم يراقبونك دائمًا في الأوقات الجيدة والسيئة.

المواد المحظورة: حتى إذا كان الأشخاص الآخرون في منزلك متيقظين ولم يكونوا مدمنين من قبل، فتأكد من أن منزلك منطقة خالية من المخدرات والكحول.

لا تمنح طفلك سهولة الوصول إلى المواد أو تسمح له برؤية أي شخص يسيء معاملتها.

انتقي أصدقائك: هناك بعض الأشخاص في حياتك صالحون لك، وهناك من يهدد أساس رصانك، اقضِ وقتًا مع الأشخاص الذين يدعمون أسلوب حياتك الجديد وافعل كل ما في وسعهم لمساعدتك في الحفاظ على الرصانة، دع أطفالك يرون أن لديك أصدقاء يهتمون بك.