خبراء : التوقيع الرقمي حجر الزاوية فى تحويل المعاملات الحكومية إلى إلكترونية

أكد أحمد سعيد كبير موظفي التكنولوجيا بإحدي الشركات أن التوقيع الإلكتروني يتطلب إثبات هوية الموُقع لإجراء أي تعامل أو الحصول علي أي خدمة وهما ما يضمن وصول الخدمة لمن يستحقها.



وأشار إلي أن التوقيع الإلكتروني يحمي من التهديدات الأمنية التي تمثل صداعا في رأس التعاملات، فهي تجعل من التعاملات أكثر أمانا ويستطيع من خلالها المستفيد اثبات قانونية استحقاقه للحصول علي الخدمة.



وأضاف أن التوقيع الرقمي يدعم فكرة البنك الرقمي من خلال الاعتماد علي التوقيع لانه يساعد العميل في الحصول علي كل متطلباته من أي مكان دون الحاجة للذهاب إلي البنك، بالإضافة إلي عمليات تداول الأسهم من بيع وشراء في البورصة، ليستطيع العميل أن يوقع علي تعاملاته كافة بطريقة آمنة.

تحديات تكنولوجية وتشريعية تواجه التعميم



ولفتً إلي أن التوقيع الإلكتروني يعد حجر الأساس لتحويل كل المعاملات إلي رقمية، كما أن مقدمي خدمة الشهادات الرقمية تعتمد علي سلطتين، هما التسجيل، والتصديق وبمجرد إصدار آلية التوقيع الإلكتروني يصبح المستفيد لديه هوية رقمية.



وأكد أن التوقيع الإلكتروني يتماشي مع التوجهات العالمية نحو مجتمع أخضر، لأنه سينهي المعاملات الورقية ومن ثم يقضي علي الانبعاثات الكربونية الناتجة من الأوراق.



وألمح إلي أن هناك تحديات لتعميم ذلك تتمثل في تحديات تكنولوجية والتي تتضمن الالتزام بتسليم خدمة التوقيع الرقمي عن طريق وسيط وهو ( سمارت توكين) يستخدم فقط عبر أجهزة محددة مثل أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة اللاب توب.



ولفت إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” هي الجهة المعنية بتغيير اللوائح الخاصة بهذه الصناعة، مطالبا بضرورة قيام البنك المركزي بإعادة النظر في الإجراءات التي يفرضها علي القطاع البنكي حتي يستطيع المواطن التفرقة بين التوقيع الالكتروني وعمليات الدخول بكلمة سر لمرة واحدة One time password (OTP) .

وأكد محمد عتمان الخبير المصرفي أن التوقيع الإلكتروني يتماشي مع أهداف التنمية واستراتيجية مصر نحو التحول الرقمي ٢٠٣٠ بهدف زيادة الوعي بأهمية ومميزات تعميم التوقيع الرقمي سواء في التعاملات المالية أو الحصول علي الخدمات وهو مايلزم أيضا توجه الدولة بهدف دعم هذا القطاع.

وقال محمد الرويني إن التحول الرقمي فرصة لتعظيم أهمية التوقيع الإلكتروني الأمر الذي يستلزم توفير نظام تأميني متكامل لعمليات التوقيع سواء علي مستوي الأفراد أو الشركات.



ولفت إلي أن بوابة مصر الرقمية كانت مقياسا لمدي استجابة المواطن للحصول علي الخدمات دون الذهاب إلي المصلحة أو الجهة الحكومية، الأمر الذي يستلزم زيادة تشجيع المواطن علي استخدام والحصول علي خدماته اون لاين مع امكانية توقيعهم إلكترونيا، مما يتطلب أهمية زيادة الوعي لدي المواطن بالتوقيع الإلكتروني ومميزاته.



وقال محمود أحمد - نائب رئيس التوقيع الرقمي بإحدي الشركات إن أهم ما يميز خدمات التوقيع الرقمي هو التشفير والتأمين الذي يشجع الفرد علي استخدامه ويعمل علي بناء الثقة الغائبة لكيفية التعامل سواء في الأمور المالية أوالشخصية عبر الانترنت، كما أنه يقلل من استخدام الأوراق مما يعود اقتصاديا في دعم الموازنة الداخلية لاي مؤسسة، فضلا عن تقليل تكلفة التنقل والوقت المستقطع لانهاء اي تعامل سواء بنكي أو حكومي.



ويرى محمد الغول مدير أول الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن التوقيع الإلكتروني مختلف تماما عن OTP (الرقم السري الواحد) المطلوب في المعاملات البنكية في حالات التحويل او ماشابه، بينما يتمثل التوقيع الرقمي في التأكد من هوية الشخص وما إذا كان يستحق الحصول علي الخدمة سواء حكومية أو غير حكومية حيث يعد وسيلة آمنه للتعامل مع متلقي الخدمه ومقدمها بالشكل الذي يخلق الثقة فيما بينهم.



ونبه إلى أهمية التشريعات التي تساعد في نمو وتنظيم هذه الصناعة، مؤكدا أن زيادة التعاملات يعتمد في علي مدي ملائمة التشريعات للأهداف وتحديد المجالات التي تستطيع استخدام التوقيع الإلكتروني.



انعقدت الجلسة ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، على مدار 4 أيام متتالية في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر، داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.



جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي ضيف شرف الدورة الحالية لمعرض ومؤتمر Cairo ICT 2022، والتي انطلقت تحت شعار Leading Change ، وتركز على التطور الذي شهده قطاع التقنية في مصر والمنطقة على مدار ربع قرن.



