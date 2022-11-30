استولى على 5 ملايين جنيه.. القبض على مستريح إطارات السيارات بسوهاج

تمكن ضباط مباحث سوهاج، اليوم الأربعاء، من ضبط سائق استولى من 11 شخصًا على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة إطارات وبطاريات السيارات.



تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يتضمن ورود بلاغ من "محمد.ع"، 51 عامًا، موظف بالشهر العقاري بجهينة، و10 أشخاص آخرين.



يفيد بتضررهم من "عبد المنعم. ع"، 48 سنة، سائق، إثر استيلائه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة إطارات وبطاريات السيارات.



وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، دشنت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.



حُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.