الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أرباح «القاهرة للاستثمار» السنوية ترتفع إلى 374 مليون جنيه

القاهرة للاستثمار
القاهرة للاستثمار
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أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، خلال العام المالي الماضي للشركة، ارتفاع أرباحها بنسبة 13% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أنها حققت أرباحًا بلغت 373.9 مليون جنيه خلال الفترة من سبتمبر 2021 إلى أغسطس 2022، مقابل أرباح 330.81 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال العام نحو 370.76 مليون جنيه، مقابل 308.57 مليون جنيه خلال العام السابق له.

فيما سجلت الحصص غير المسيطرة خلال العام نحو 3.13 مليون جنيه، مقابل 22.24 مليون جنيه خلال العام السابق له.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.71 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.39 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

وعن الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحًا بلغت 307.47 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي للشركة، مقابل أرباح بلغت 148.22 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وتبدأ السنة المالية للشركة في الأول من سبتمبر وحتى نهاية أغسطس من كل عام.

يشار إلى أن القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، سجلت صافي ربح بلغ 291.5 مليون جنيه منذ بداية سبتمبر حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل 246.05 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.

وبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم من الأرباح خلال النصف الأول من العام المالي للشركة نحو 283.35 مليون جنيه، مقابل 229.82 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

فيما بلغ نصيب الحقوق المسيطرة من الأرباح نحو 8.15 مليون جنيه خلال الستة أشهر، مقابل 16.22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من عامها المالي، لتسجل 943.85 مليون جنيه، مقابل 758.81 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

السنة المالية التنمية العقارية العام الماضي أظهرت لقوائم المالية لسنة المالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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