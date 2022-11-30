الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عمال مترو سول يبدأون إضرابًا بسبب خطة تقليص القوى العاملة

عمال مترو سول يبدأون
عمال مترو سول يبدأون إضرابا
ads

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن العمال النقابيين في مترو سول وهي الشركة المسيرة لنظام مترو الأنفاق في كوريا الجنوبية بدأوا إضرابا اليوم الأربعاء، بسبب خطة تقليص القوى العاملة، موضحة أنه تم الإبلاغ عن قليل من الإضرابات في مترو الأنفاق خلال ساعات الذروة الصباحية، حيث تمت الاستعانة بعمال بدلاء.

وأضافت أن نقابتين للعمال في مترو سول، تمثلان حوالي 13,000 عامل، أو 80% من القوى العاملة في الشركة بأكملها، بدأتا الإضراب في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد يوم واحد من انهيار مفاوضاتهما التي استمرت 8 ساعات مع الشركة دون التوصل إلى اتفاق، موضحة أن شركة تشغيل مترو الأنفاق اقترحت مؤقتًا تأجيل خطة إعادة الهيكلة خلال المفاوضات أمس الثلاثاء، لكن النقابتين رفضتا لأن هذا يتعارض مع اتفاقهما السابق في عام 2021 مع الشركة، الذي يفيد برفض أي تقليص غير متفاوض عليه بسبب أزمة مالية.

ويمثل الإضراب الذي يشمل خطوط مترو الأنفاق ما بين الخطين الأول والثامن، الأول من نوعه منذ 6 سنوات منذ آخر إضراب في سبتمبر 2016، حيث تحتج النقابتان على خطة مترو سول تقليص قوتها العاملة بأكثر من 1,500 عامل حتى 2026.

على جانب آخر، كان قد استقبل الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني المصري أمس، بمقر الوزارة السفير هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة وذلك لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل الجوي، حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الطيران المدني، وذلك في إطار الجهود التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.

واستهل وزير الطيران المدني اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وكوريا الجنوبية والتي تشهد تطورا ورواجا في العديد من المجالات من بينها مجال النقل الجوي. 

وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عمال مترو سول مترو الأنفاق تقليص القوى العاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

بعد ارتفاع قياسى.. تراجع أسعار الذهب مع الإقبال على البيع لجنى الأرباح

اليوم.. محاكمة ليلى غفران في اتهامها بسب والتشهير بمحاميها السابق

ريحانة الجنة.. أول صورة للطفلة ياسمين أدهم «شهيدة العلم» فى قنا

وزير الإسكان: «العمارة الخضراء» فى مصر من المبادرات الرائدة بإفريقيا

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد «13»

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية