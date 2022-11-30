عمال مترو سول يبدأون إضرابًا بسبب خطة تقليص القوى العاملة

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن العمال النقابيين في مترو سول وهي الشركة المسيرة لنظام مترو الأنفاق في كوريا الجنوبية بدأوا إضرابا اليوم الأربعاء، بسبب خطة تقليص القوى العاملة، موضحة أنه تم الإبلاغ عن قليل من الإضرابات في مترو الأنفاق خلال ساعات الذروة الصباحية، حيث تمت الاستعانة بعمال بدلاء.

وأضافت أن نقابتين للعمال في مترو سول، تمثلان حوالي 13,000 عامل، أو 80% من القوى العاملة في الشركة بأكملها، بدأتا الإضراب في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد يوم واحد من انهيار مفاوضاتهما التي استمرت 8 ساعات مع الشركة دون التوصل إلى اتفاق، موضحة أن شركة تشغيل مترو الأنفاق اقترحت مؤقتًا تأجيل خطة إعادة الهيكلة خلال المفاوضات أمس الثلاثاء، لكن النقابتين رفضتا لأن هذا يتعارض مع اتفاقهما السابق في عام 2021 مع الشركة، الذي يفيد برفض أي تقليص غير متفاوض عليه بسبب أزمة مالية.

ويمثل الإضراب الذي يشمل خطوط مترو الأنفاق ما بين الخطين الأول والثامن، الأول من نوعه منذ 6 سنوات منذ آخر إضراب في سبتمبر 2016، حيث تحتج النقابتان على خطة مترو سول تقليص قوتها العاملة بأكثر من 1,500 عامل حتى 2026.

على جانب آخر، كان قد استقبل الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني المصري أمس، بمقر الوزارة السفير هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة وذلك لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل الجوي، حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الطيران المدني، وذلك في إطار الجهود التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.

واستهل وزير الطيران المدني اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وكوريا الجنوبية والتي تشهد تطورا ورواجا في العديد من المجالات من بينها مجال النقل الجوي.