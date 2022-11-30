استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.. وتراجع اليورو والإسترلينى

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية تعاملاته اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية.

وشهد سعر صرف الدولار تحركا كبيرا مقابل الجنيه، خلال الفترة الماضية، وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الصرف 24.50 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار 24.50 جنيه للشراء و24.60 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.54 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي، سجل 24.58 جنيه للشراء و24.61 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه 24.52 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا بقيمة تتراوح ما بين 4 - 9 قروش، في بداية التعاملات بالبنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر بلغ 25.28 جنيه للشراء و25.43 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي بلغ 25.32 جنيه للشراء و25.49 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري 25.41 جنيه للشراء و25.50 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني خلال تعاملاته تراجعا ما بين 2 - 7 قروش للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 29.26 جنيه للشراء و29.44 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 29.30 جنيه للشراء و29.50 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه 29.42 جنيه للشراء و29.51 جنيه للبيع.

وعربيًا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 6.51 جنيه للشراء و6.53 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 6.67 جنيه للشراء و6.68 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 77.00 جنيه للشراء و79.81 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي.